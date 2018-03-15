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Дело парламентских террористов

Савченко говорит, что в Раду с оружием ходят многие депутаты

Савченко говорит, что в Раду с оружием ходят многие депутаты
Надежда Савченко / Фото: 112.ua

Парламентарии занимаются законотворчеством, будучи вооруженными

15.03.18 78
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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что с наградным оружием в здание парламента приходят многие народные депутаты. Об этом она сказала в эфире телеканала Newsone, передает Интерфакс-Украина.

"Есть закон о народных депутатах и очень много народных депутатов приходят в зал с наградным оружием, на которое имеют документы и разрешение... очень много депутатов занимаются законотворчеством, будучи вооруженными", - отметила она.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, приносила ли она сегодня в сессионный зал оружие.

"У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить. Закон разрешает мне не разглашать и не показывать это", - сказала депутат.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что депутат пришла в парламент с оружием.

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