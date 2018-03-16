МИД еще не выработал окончательной позиции по будущему договора о дружбе с РФ, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что дипломатическое ведомство рассматривает несколько вариантов действий по отношению к договору о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Об этом он рассказал в интервью ВВС-Украина.

На вопрос действительно ли МИД подготовил предложения о выходе Украины из СНГ и договора о дружбе с РФ министр ответил, что "это несколько искаженный месседж". При этом Климкин отметил, что все понимают, что договор "не является адекватным той реальности, в которой мы находимся".

По его словам, МИД рассматривает два возможных варианта действий. Первый - приостановление действия договора или отдельных его статей в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. Второй вариант – полная денонсацию или прекращение действия нескольких статей.

"Мы готовим предложения, анализируем их. Там есть несколько аспектов, не только политических. Есть юридический - в контексте подготовки наших исков. Это все мы учитываем. И только когда у нас будет четкая картина, мы передадим эти разработаны предложения", - рассказал Климкин.

Министр также добавил, что стратегической целью Украины должен быть полный выход из СНГ, однако это решение нужно принимать после анализа всех нюансов и переговоров со станами содружества.

"По СНГ, то моя позиция известна: к сожалению, этот элемент постсоветскости в том смысле, что есть ряд секторальных соглашений о признании дипломов, пенсионном обеспечении, нам он важен. Ведь это касается наших украинских граждан", - пояснил Климкин.

При этом он напомним, что Украина устав СНГ не подписывала и поэтому не является полноправным членом организации.

"Мы не являемся стороной СНГ, мы никакой устав не подписывали. Взносов мы не платим. В работе органов СНГ мы участвуем на минимальном уровне и лишь с одной целью - чтобы стараться не пропускать решения, которые нам не выгодны", - рассказал министр.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. В январе 1998 года документ ратифицировала Верховная Рада, а в декабре – Госдума РФ. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.

В статье 2 договора Украина и Россия обязывались уважать территориальную целостность друг друга и подтверждали нерушимость существующих между ними границ.

Ранее народный депутат Светлана Залищук сообщила, что глава МИД Павел Климкин на заседании комитета Рады по иностранным делам заявил о подготовке министерством предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ.