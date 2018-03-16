Организаторов выборов на полуострове подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины

Прокуратура автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Комитета избирателей Украины.

"Установлено, что представители органов власти и оккупационной администрации РФ в нарушение Конституции и законов Украины, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины №68 / 262 и других международно-правовых актов, организуют подготовку к проведению выборов президента РФ на временно оккупированной территории полуострова Крым", - говорится в документе.

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Уголовное производство было открыто еще 13 февраля 2018 года по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), с.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: КИУ

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.

Комитет избирателей Украины обратился в прокуратуру АР Крым с просьбой возбудить уголовные дела в отношении 10 тыс. членов избирательных комиссий, организующих выборы президента РФ на территории аннексированного полуострова.

По данным КИУ, в АРК незаконно сформировано 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, а в городе Севастополь - 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковых избирательных комиссий.