"Может не выдержать": логистика ВС РФ страдает после ударов по Крымскому мосту, — Плетенчук

По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга, противник перебрасывает через незаконное сооружение на полуострове личный состав и легкую технику. Если нагрузка будет увеличена, то он может рухнуть.

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Крымский мост на территории временно оккупированного полуострова остается одной из главных целей Украины. Он может не выдержать очередного удара, что скажется на возможностях россиян. Об этом в эфире телеканала "Еспресо.TV" высказался начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, противник не использует сейчас в полном объеме незаконное сооружение через Керченский пролив. Соответственно, от этого страдает логистика ВС РФ.

"Россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может не выдержать. Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно представитель Сил обороны юга добавил, что прошлые повреждения могли быть действительно серьезными. Соответственно, он может не выдержать будущих нагрузок.

То есть, россияне не используют в полном объеме этот инструмент для логистики. В то же время, это не мешает противнику перебрасывать личный состав или некоторые образцы вооружения грузовиками.

"Например, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 7 мая сообщалось, что капитан запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко рассказал, какой морской дрон Сил обороны сможет уничтожить Крымский мост. По его словам, чтобы эффективно попасть по незаконному сооружению на полуострове, Украине понадобится доставить десятки и сотни тонн взрывчатки. С этой задачей сможет справиться целая флотилия морских дронов.