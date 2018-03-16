Киев выбыл из десятки самых дешевых городов мирa, - The Economist

В качестве "эталона" был взят уровень жизни в Нью-Йорке

Украинская столица выбыла из десятки самых недорогих городов мира в рейтинге Worldwide Cost of Living 2018.

Самым дешевым городом является столица Сирии, Дамаск, пишет The Economist.

В этот раз в первую десятку вошли такие города, как Каракас, Алматы, Лагос, Бенгалуру, Карачи, Алжир, Ченнаи, Бухарест, Нью Дели.

Отмечается, что за основу критериев рейтинга был взят уровень жизни в Нью-Йорке.

В десятку самых же дорогих для жизни городов попали Сингапур, Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив, Сидней.

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Как отмечают авторы исследования, главной причиной для изменений в рейтинге продолжают выступать колебания валютных курсов.

Из-за падения курса доллара ни один из городов США не смог войти в десятку.

Эксперты отмечают, что стоимость жизни в городах зависит от их местоположения на карте мира: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских - стоимость продуктов.

Напомним, ранее киевские власти объявили конкурс на лучший талисман для столицы.

Его планируют использовать в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, направленных на формирование позитивного имиджа.