Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко заявил, что наша армия может быть спокойна за свой тыл
Дело парламентских террористов

Порошенко заявил, что наша армия может быть спокойна за свой тыл

Порошенко заявил, что наша армия может быть спокойна за свой тыл
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент прокомментировал информацию о подготовке теракта в Раде

16.03.18 81
000

Президент Петр Порошенко заявил, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, "кто повидал всякое в своей жизни".

Об этом сообщает РИА Новости Украина.

"То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы по правде говоря, шокирует даже тех, кто, казалось бы, повидал всякое в своей жизни. Когда, казалось, уже ничем не удивишь. И смотря тут украинским воинам в глаза, я хотел бы заверить армию в том, что у наших вооруженных сил, у нашей армии есть очень надежный тыл. Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране", — заявил Порошенко во время поездки на Донбасс.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Порошенко назначил командующего Объединенных силПорошенко побывал в прифронтовых населенных пунктахСтрелять на Донбассе стали в пять раз меньше, - Хуг
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 41685
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 9157
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 15141
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14782
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3929
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16410
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30962
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 53327
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 11120
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4303
  1. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 16269 / 19304
  2. Ученые зафиксировали мощнейшие "сигналы инопланетян" 9404 / 11312
  3. Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с соратников Януковича 8410 / 9554
  4. Вера Брежнева поразила поклонников в кожаном купальнике 8240 / 12341
  5. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 6992 / 28578
  6. На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование 5155 / 5888
  7. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 4443 / 4843
  8. На Землю обрушится мощная магнитная буря 3751 / 14366
  9. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 3391 / 7297
  10. Миллионер из Аваля. Чего ожидать от нового главы НБУ 3148 / 3438
  1. Реванш бывших. Почему Суд Евросоюза снял санкции с соратников Януковича 26 / 9554
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 24 / 41685
  3. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 23 / 19304
  4. Загадки вселенной. Как Стивен Хокинг научил человечество смотреть на звезды 17 / 2477
  5. Закарпатский выходной. О чём важно помнить 15 марта 15 / 2409
  6. СССР: Соболев, Семенченко, Савченко, Рубан 15 / 4843
  7. Конец Майдана. Украине самое время Че Геваре предпочесть Ганди 15 / 2907
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 11 / 53327
  9. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 11 / 7297
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.