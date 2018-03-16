Порошенко заявил, что наша армия может быть спокойна за свой тыл

Президент Петр Порошенко заявил, что разоблачение подготовки теракта в Киеве шокировало даже тех, "кто повидал всякое в своей жизни".

Об этом сообщает РИА Новости Украина.

"То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы по правде говоря, шокирует даже тех, кто, казалось бы, повидал всякое в своей жизни. Когда, казалось, уже ничем не удивишь. И смотря тут украинским воинам в глаза, я хотел бы заверить армию в том, что у наших вооруженных сил, у нашей армии есть очень надежный тыл. Я никому не позволю ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране", — заявил Порошенко во время поездки на Донбасс.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.