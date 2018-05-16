НАТО: Открытие Керченского моста - нарушение суверенитета Украины

Заместитель спикера НАТО Пирс Казале подверг критике строительство Керченского моста и частичное открытие движения по нему. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления Казале.

"НАТО осуждает строительство Россией и частичное открытие Керченского моста. Крым является частью Украины, и этот мост является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе нарушения ее навигационных прав в ее территориальных водах", - говорится в заявлении.

Казале подчеркнул, что Россия "продолжает демонстрировать явное пренебрежение к международному праву". Он также отметил, что Североатлантический альянс поддерживает Украину и не признает "незаконную аннексию Россией Крыма".

Российский президент Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии частичного автомобильного движения по Керченскому мосту. Автомобильное движение в полном объеме должно начаться до конца 2018 года, а движение поездов до конца 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что, несмотря на попытки России легитимизировать временную оккупацию Крыма, Киев и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста.