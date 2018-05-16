В России возбудили дело из-за задержания в Киеве редактора РИА Новости Украина

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования "законной" деятельности редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве. В заявлении представителя СК РФ Светланы Петренко, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что в настоящее время Следственный комитет проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этих действий, а также "лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за совершенное в отношении российского журналиста преступление".

В заявлении далее отмечается, что привлечение Вышинского к уголовной ответственности "обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, её дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины".

СБУ 15 мая задержало Вышинского, у которого, помимо украинского, есть также и российское гражданство, и провело обыск у него дома. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook, что в офисе РИА Новости-Украина действительно проводятся обыски и "задержан его руководитель".

Крым был незаконно аннексирован Россией в 2014 году вследствие так называемого референдума жителей украинского полуострова о присоединении к России. Украина, ЕС и США, не признавшие результатов этого референдума, настаивают, что Крым является неотъемлемой частью украинской территории.