Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Фото СБУ идентифицировала боевиков, которые пытали пленных на Донбассе
Ситуация на Донбассе

Фото СБУ идентифицировала боевиков, которые пытали пленных на Донбассе

<span class="label red">Фото</span> СБУ идентифицировала боевиков, которые пытали пленных на Донбассе
Фото: ssu.gov.ua

Всего в опубликованном Службой безопасности бюллетене собраны свидетельства 435 бывших пленных

17.05.18 265
400

Служба безопасности Украины (СБУ) идентифицировала личности шестерых боевиков, которые пытали украинских граждан, находившихся в то время в плену на Донбассе.

На сайте СБУ опубликован бюллетень, где собраны показания освобожденных украинцев из плена у боевиков.

"В частности в сборнике опубликовано впечатляющее фото садистов по кличке "Адреналин" и "Батон", которые цинично позируют перед входом в "комнату пыток", на фоне снарядов для пыток и защитной от брызг крови "спецодежды", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Отмечается, что один из них по прозвищу "Крутой" осужден украинским судом к 10 годам лишения свободы.

Всего в бюллетене собраны свидетельства 435 бывших пленных.

"Возле выхода из дома меня сбили с ног, одели мешок на голову и наручники. Обвинили в "предательстве идеалов" русской весны" и родины, шпионстве в пользу ВСУ. Уже в здании "МВД ДНР" в г. Донецк (ул. Шевченко, 26) пытали и душили с помощью полиэтиленового пакета, пока не узнали пароль от моего аккаунта в Twitter. Также угрожали физической расправой (отсечением конечностей, изнасилованием, расстрелом или захоронением в лесу живьем в яме) и всячески унижали (угрожали посадить в яму с известью). На всех пытающих были балаклавы, но во время допроса слышал позывной одного из террористов "Якут". На основании полученных с применением пыток показаний так называемый "верховный суд ДНР" осудил меня к 10 годам лишения свободы. К моему незаконному аресту и фальсификации уголовного дела лично причастны "следователь-криминалист МВД ДНР" Яманко, "судьи" Токаренко, Стратейчук и Одегов, "оперуполномоченный МВД ДНР" Идиатулини, "заместитель генерального прокурора ДНР" Байрачный", - рассказал Дмитрий, который провел в плену 390 суток.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что боевики требуют передать в обмен на 15 заложников 80 человек, в том числе россиян и беркутовцев. При этом Россия отказывается обсуждать вопрос обмена своих граждан на незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина не сможет вернуть захваченные Россией территории, - ВолкерЗа сутки на Донбассе погибли двое бойцов ВСУВозле Днепра на свалке нашли десятки мешков с личными вещами погибших бойцов АТО
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 22894
  2. Держи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции 4721
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 7535
  4. Гарант-одиночка. Кому нужен такой Петр Порошенко 7305
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 11549
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4397
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 7866
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 7632
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 6323
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 2011
  1. В Кремле пытаются оправдать нарушение Путиным ПДД во время открытия Крымского моста 18172 / 19657
  2. Возле Днепра на свалке нашли десятки мешков с личными вещами погибших бойцов АТО 5557 / 6762
  3. На дне океана возле острова Ява нашли гигантского "подводного таракана" 4684 / 5363
  4. Особенности национальной сорочки, или Как правильно носить вышиванку 2269 / 2773
  5. КНДР отменила переговоры с Южной Кореей из-за ее учений с США 1559 / 3515
  6. Два вида сумчатых мышей могут вымереть из-за чрезмерного секса 1541 / 1842
  7. На южном вьюжном континенте. Что делают украинские учёные в Антарктиде 1451 / 1552
  8. В Китае посреди реки открылось гигантское колесо обозрения 1443 / 1658
  9. В космосе обнаружили черную дыру, которая могла бы поглотить Солнце за два дня 1204 / 1396
  10. Суд не идет. Депутаты не могут собраться для очередного раунда борьбы с коррупцией 1172 / 1454
  1. Особенности национальной сорочки, или Как правильно носить вышиванку 21 / 2773
  2. Соври мне так, чтоб я поверил. Как Россия делает из Европы врага 18 / 2817
  3. В Кремле пытаются оправдать нарушение Путиным ПДД во время открытия Крымского моста 11 / 19657
  4. Ты можешь построить тысячу мостов. Что общего у Крымского моста с Берлинской стеной 10 / 731
  5. Жать или не жать? Вот в чём вопрос 10 / 2076
  6. Суд не идет. Депутаты не могут собраться для очередного раунда борьбы с коррупцией 9 / 1454
  7. КНДР отменила переговоры с Южной Кореей из-за ее учений с США 9 / 3515
  8. Два вида сумчатых мышей могут вымереть из-за чрезмерного секса 8 / 1842
  9. На южном вьюжном континенте. Что делают украинские учёные в Антарктиде 8 / 1552
  10. Возле Днепра на свалке нашли десятки мешков с личными вещами погибших бойцов АТО 7 / 6762
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.