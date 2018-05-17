Служба безопасности Украины (СБУ) идентифицировала личности шестерых боевиков, которые пытали украинских граждан, находившихся в то время в плену на Донбассе.

На сайте СБУ опубликован бюллетень, где собраны показания освобожденных украинцев из плена у боевиков.

"В частности в сборнике опубликовано впечатляющее фото садистов по кличке "Адреналин" и "Батон", которые цинично позируют перед входом в "комнату пыток", на фоне снарядов для пыток и защитной от брызг крови "спецодежды", - говорится в сообщении.

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Фото: СБУ

Отмечается, что один из них по прозвищу "Крутой" осужден украинским судом к 10 годам лишения свободы.

Всего в бюллетене собраны свидетельства 435 бывших пленных.

"Возле выхода из дома меня сбили с ног, одели мешок на голову и наручники. Обвинили в "предательстве идеалов" русской весны" и родины, шпионстве в пользу ВСУ. Уже в здании "МВД ДНР" в г. Донецк (ул. Шевченко, 26) пытали и душили с помощью полиэтиленового пакета, пока не узнали пароль от моего аккаунта в Twitter. Также угрожали физической расправой (отсечением конечностей, изнасилованием, расстрелом или захоронением в лесу живьем в яме) и всячески унижали (угрожали посадить в яму с известью). На всех пытающих были балаклавы, но во время допроса слышал позывной одного из террористов "Якут". На основании полученных с применением пыток показаний так называемый "верховный суд ДНР" осудил меня к 10 годам лишения свободы. К моему незаконному аресту и фальсификации уголовного дела лично причастны "следователь-криминалист МВД ДНР" Яманко, "судьи" Токаренко, Стратейчук и Одегов, "оперуполномоченный МВД ДНР" Идиатулини, "заместитель генерального прокурора ДНР" Байрачный", - рассказал Дмитрий, который провел в плену 390 суток.

Напомним, вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что боевики требуют передать в обмен на 15 заложников 80 человек, в том числе россиян и беркутовцев. При этом Россия отказывается обсуждать вопрос обмена своих граждан на незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.