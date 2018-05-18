Альтернативно оппозиционные. Виктор Бондарь — о внешнем управлении и будущем экономики страны

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь рассказал Фокусу о планах на президентские выборы, отличиях от Оппоблока, связях с Игорем Коломойским и о том, как перезапустить украинскую экономику

В конце прошлого года украинский политикум оживился от упорно курсирующих по парламентским кулуарам разговоров о досрочных парламентских выборах. В партиях начали формировать штабы и подыскивать политических консультантов. Позже оказалось, что весть о разгоне нынешнего парламента была преждевременной. Но большая часть политических сил активность не свернула. По-видимому, расценивая подготовку к президентским выборам как прелюдию к парламентским. Виктор Бондарь такие предположения отрицает и строит амбициозные планы на выборы. Партия "Відродження" рассчитывает на голоса промышленников, предпринимателей и даже собирается провести праймериз для возможных кандидатов в президенты.

Ваша партия решила устроить праймериз по отбору кандидата на президентские выборы. Не кажется ли вам, что это станет лишь пародией на праймериз в США? Какой практический смысл у этой затеи?

— У нас посчитали, что это модно. Не спорю, есть шанс, что внутри партии найдётся человек, который вырастет за эти полгода и так удивит людей, что станет лидером нашей силы. Если такой человек появится, то я помогу ему. Однако пока такой фигуры я не вижу. Поэтому осенью будет какое-то "соцсоревнование" лидеров внутри партии, которых съезд определит как кандидатов на президентские выборы. Я тоже приму в этом участие.

Кто ещё из известных людей будет участником праймериз? Геннадия Кернеса позовёте?

— Кто ещё захочет принять участие, я не знаю. Но лидером должен стать человек крепкий, понимающий, куда он идёт, который соберёт сплочённую команду. Украинцы должны понимать, что избирают не меня, а команду профессионалов. Людей, которых Украина знает и уважает. Это главное.

Выглядит так, что "Відродження", как и многие другие партии, рассматривает президентские выборы как подготовку к следующим выборам в парламент.

— Нет, это не так. У нас крепкие позиции. Если мы правильно донесём наши идеи, если люди услышат, о чём мы говорим, сможем серьёзно конкурировать на президентских выборах.

Электоральные симпатии

Политическое поле перенасыщено, в итоге у всех очень низкие рейтинги. Какая ваша ниша?

"Парламентская модель — лучший вариант для Украины. У президента должны быть лишь номинальные полномочия, как в Австрии или Германии"

— Наш основной электорат — это средний и большой промышленный бизнес, который осознаёт необходимость новой экономической модели развития. Понимает, что только кредиты этой стране не помогут, должна быть программа подъёма промышленности.

Или возьмём, к примеру, здравоохранение. Нужно строить современные больницы, заводы по производству медоборудования, применять новые технологии, а не латать и перестраивать старое. Принять на год фундаментальную программу — создать 20 современных областных больниц с новыми технологиями и установить там высокие зарплаты. Вложить в них по $100–200 млн, как в своё время сделали турки, и добиться успеха. Плюс запустить медицинское страхование.

Турки, например, для частных клиник на 5–8 лет создали шикарные условия. И сейчас у них колоссальная конкуренция, адекватные цены, пол-Европы к ним ездит лечиться. Дёшево, качественно, больницы у них, как 5-звёздочные отели.

Ульяна Супрун пытается менять и перестраивать то, что ныне действует, — то они госпитальные округа устраивают, то сокращают больницы, то не сокращают, на государство перекладывают расходы по их ремонту. Нет конечного плана реформ и стратегии. Они не заводят на рынок больших игроков и не создают условия для прихода крупных медоператоров. Нужно всё радикально менять. Пускай старое пока остаётся как есть, но параллельно нужно запускать новые проекты. Всё это сегодня под силу государству и бизнесу.

"Відродження" позиционирует себя как оппозиция. Как это согласуется с тем, что ваши депутаты нередко помогают коалиции в важных голосованиях? Их даже считают своеобразным сателлитом коалиции.

— Есть два типа оппозиции. Можно быть глухой оппозицией, сидеть и вообще ничего не поддерживать, это тоже метод, исповедуемый Оппозиционным блоком и Вадимом Рабиновичем, который не голосует. Но это способствует развалу государства.

Живя в этой стране, я не хочу отсюда уезжать и развалить её своими руками тоже не хочу. Если голосование идёт на пользу людям и бизнесу, оно что-то меняет в стране, мы всегда голосуем. Легко проходить выборы на идее, что эта власть уничтожила всё, но тяжело потом удержать ситуацию.

Если перестанут голосовать, если коалиция развалится, произойдёт финансовый коллапс. Дальше — обвал курса гривны, окончательное уничтожение целых отраслей промышленности. Прийти потом на эти руины с флагами "мы же предупреждали" — в этом нет ничего хорошего.

Избиратель в своей массе не настроен на конкретику. Ему хочется слышать простые решения, например, о том, что повысят пенсии в три раза или что чиновник не будет воровать.

"Государственные менеджеры должны нести ответственность за свою деятельность точно так, как топ-менеджеры в бизнесе"

— Меня даже внутри партии критикуют, мол, нужно становиться циничным, надо обещать, рассказывать сказки... Я не хочу этого делать. Мы начинаем формировать у людей правильное мышление. Ребята, давайте включать здравый смысл, переставать слушать сказки и возвращаться на землю. Думаю, что средний бизнес, люди, которые сами зарабатывают, это уже понимают.

Но бизнесменов среди электората куда меньше, чем усреднённого "массового избирателя".

— За ближайший год мы сможем донести наш основной месседж до каждого райцентра. И набрать критическую массу людей, которые его поймут и поддержат. У нас много депутатов-мажоритарщиков, это авторитетные люди. На местах люди их слышат. Но их там пока 25 человек. Ещё подберём 50–100 таких же, поставим людей заниматься территориями, округами, доносить нашу программу, рассказывать, объяснять. И своим авторитетом поднимать авторитет партии. У нас есть мэры городов, которые идут с нами, которых люди любят и уважают, которые имеют рейтинг и влияние. Надеюсь, что такой командой мы можем спокойно выходить на очень хороший результат даже на президентских выборах.

Свои и чужие

Почему никак не решится перезревший вопрос с обновлением Центризбиркома? Выборы на носу.

— Блок Петра Порошенко подал 6 кандидатов из 14. Из этих 14 — один лишний, нужно 13. И все партии говорят: слушайте, зачем вам 6? Оставьте себе 5. В итоге каждый, когда идёт в парламент, говорит: мы готовы, давайте голосовать, но все маленькие фракции и группы понимают, что кого-то "кинут".

Власть должна убрать одного человека, какая ей разница — 6 или 5 человек. Если вы хотите махинациями заниматься — да, важно. А если вы хотите зафиксировать результат на выборах, то достаточно и 5 человек. Все остальные тоже заинтересованы зафиксировать результат.

"Народный фронт" активно продвигает идею перехода к парламентской республике. Это реально успеть до выборов?

— Успеть реально, до конца июля есть время проголосовать в первом чтении, потом Конституционный суд, и осенью можно голосовать дальше.

Вы поддерживаете такую концепцию?

— У нас каждый президент желает быть авторитарным и забрать все полномочия. Поэтому возникает война между президентом, парламентом и премьером. У нас большинство премьеров хотят стать президентами и в итоге начинают конкурировать с главой государства. Так тоже нельзя. Поэтому парламентская модель — лучше всего. С точки зрения государства в долгосрочной перспективе это правильное направление, у президента должны быть лишь номинальные полномочия, как в Австрии или в Германии.

Но есть обратная сторона медали — вы посмотрите на наш парламент и его качественный состав. Там 60–70% случайных людей, которые никогда в своей жизни ничего не строили, ничем не управляли, не имеют стратегического мышления. Комитеты Рады не способны собраться, не вырабатывают государственную политику, их в два раза больше, чем министерств. Самому парламенту для начала стоит понять, что он должен быть центром власти и отвечать за всё, что происходит в стране.

Вкладывать с умом. Виктор Бондарь считает, что кредиты нужно брать под целевые масштабные проекты

Есть мнение, что следующий созыв ВР по качеству будет ещё хуже, чем этот.

— Надеюсь, парламентская модель начнёт работать в Украине лет через 8–10, когда произойдёт экономический рост. Чем богаче будут становиться люди, тем чаще они станут выбирать прагматичные, реалистичные партии, которые имеют глубокие экономические подходы. И меньше вестись на популистов.

Должно ли нынешнее правительство в действующем составе продолжать работать до следующих парламентских выборов?

— Дело не только в сроках. Сейчас часть правительства — это люди, которые по факту не несут полной ответственности, а работают в статусе и. о. Я считаю, что государственные менеджеры должны нести ответственность за свою деятельность точно так, как топ-менеджеры в бизнесе. Например, экономическая политика Кабмина в последние годы — это постоянные просчёты.

В нынешнем правительстве нет сильных экономистов, которые могли бы это всё просчитать. На субсидии заложили 47 млрд грн, потом подняли до 71 млрд грн. Сейчас, если повысят тарифы, надо найти ещё 30 млрд грн. Только по субсидиям ошиблись, грубо говоря, на 50 млрд. Пенсионный фонд рассчитывали дотировать на 4 млрд грн, в итоге уже 20 добавили. И возврата нет. Накопилось уже 155 млрд грн долгов перед правительством, которые Пенсионный фонд не вернёт.

И это не разовые вещи, в прошлом году правительство искало дополнительные деньги на субсидии, в этом году — на пенсии. Учитывая эти факты, экономический блок Кабмина должен признать свои ошибки и уйти в отставку. Подобный подход должен быть ко всем министрам. Их ошибки в планировании и расчётах сегодня стоят бюджету десятки миллиардов гривен.

Трезвый расчёт

В недавнем интервью "Левому берегу" Игорь Коломойский заявил о поддержке партии "Відродження". В чём она выражается, насколько влияние Коломойского заметно в партийных процессах?

"Если отменим входной НДС на ввоз оборудования, земельные налоги, налоги на прибыль в части обучения персонала, налог на землю под социальными объектами, то за 5–7 лет восстановим промышленность"

— Я его знаю лет 13. У нас сложились нормальные личные отношения ещё со времён, когда я был губернатором Днепропетровской области. Тогда же познакомился и с другими олигархами — выходцами из этого региона или имеющими там предприятия. Вопросы обсуждались разные — от своевременности уплаты налогов до строительства социальных объектов в регионе.

Что касается участия Коломойского в партийных процессах, то они заметны в основном на уровне привлечения людей в нашу команду. Так, партийной ячейкой "Відродження" в Днепропетровской области руководит генеральный директор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцин. А Святослав Олейник (один из соратников Игоря Коломойского в Днепропетровской обладминистрации. — Фокус) сегодня депутат от партии "Відродження" в Днепропетровском областном совете.

Но в других регионах у нас много партийцев — промышленников, предпринимателей, известных людей в социальной сфере, которые не имеют к Коломойскому никакого отношения.

Безусловно, Коломойский смотрит на тех, кто предлагает здравые вещи. Он игрок масштабный, всегда планирует на 3–5 лет. Если бы его не пытались постоянно ограбить то одни, то другие, то третьи, он бы по-другому себя вёл внутри страны. Когда власть с ним что-то не могла поделить, каждый раз ему выкручивали руки. Вспомните эпоху Януковича, когда Коломойский понимал, что это рано или поздно закончится тем, что "семья" заберёт всё. Потом новые власти, по сути ничем не лучше, пошли по тем же схемам.

Если он и другие олигархи почувствуют, что в этой стране можно что-то построить и за несколько лет заработать кучу денег, они это сделают. А если ты пытаешься у них забрать, естественно, они начинают огрызаться и строить козни.

Ключевое условие для получения высоких рейтингов любой политической силой — урегулирование конфликта на Донбассе. Что можно сделать для этого?

— Я не верю, что представители нынешней власти способны найти общий язык с Россией. Когда друг друга ненавидят, невозможно договориться.

Надо менять риторику. Посмотрите, как мы ведём себя в переговорах с большими странами. Все переговорщики от Украины просят: введите дополнительные санкции против России, дайте нам оружие, чтобы мы пугали Москву. Где в этом месте Украина? Чего больше всего боится Россия? Чтобы страна у них под боком стала успешной. Хорошо, санкции, как видим, доказали свою эффективность, но нужно работать и с другой стороны — говорить с международными партнёрами о целевых ресурсах, например, на автомобильную промышленность, на авиацию, машиностроение, энергетику. Мы обещаем, что эти кредиты не на проедание берём, а на целевые расходы. Надо выбрать 30–50 таких проектов.

"Экономический блок Кабмина должен признать свои ошибки и уйти в отставку. Подобный подход должен быть ко всем министрам. Их ошибки в планировании и расчётах сегодня стоят бюджету десятки миллиардов гривен"

Например, кредит под дороги. Мы хотим в год строить 20 тыс. км, чтобы за 7 лет восстановить основные магистрали. Приходите на эти тендеры, заво­зите технику, заводите свои компании, берите наших людей, берите наши карьеры, загрузите нам железные дороги, автомобили. Одно место в дорожном строительстве содержит 17 мест вокруг — это запуск экономики. Дайте нам кредит на 20 лет. И мы вам отдадим за счёт роста экономики. Построить десяток аэропортов по тому же принципу, морские порты мы готовы продать. Говорят, что порты нельзя продавать, вдруг война, а они в частных руках, но когда война, никто не спрашивает, кто собственник, заходят военные — и всё, как было в Крыму. А если оставшиеся 20 портов выставим на приватизацию, проведём аукционы, зайдут большие операторы морского бизнеса, мировые корпорации сами отстроят логистику через Украину, всё изменится. Путину тяжело будет парировать. На Донбассе начнётся разрыв сознания, Крым начнёт бунтовать, потому что скажет: куда же вы нас загнали?

МВФ и Всемирный банк не против кредитовать Украину, но "Відродження" традиционно критикует получение этих кредитов.

— Давайте быть честными. Есть страны, которые формируют капитал этих структур. США, Европа — основные доноры. Естественно, основной донор контролирует, на что давать деньги. Вы же не верите, что они такие добрые дяди, что пришли спасать нашу экономику. Во-первых, они на кредитах зарабатывают, во-вторых, диктуют стране свою политику. Им надо из Украины сделать аграрную, сырьевую страну, поэтому они требуют открыть рынок земли. Они завели нас в модель, которая выгодна США и Европе. Европе не нужен крепкий индустриальный партнёр под боком, который перебьёт по себестоимости их производителей.

Вы критично относитесь к экономическим достижениям правительства Гройсмана. Интересно ваше мнение как бывшего транспортника о громких проектах Владимира Омеляна, например, о закупке локомотивов General Electric казахского производства.

— Это политическая взятка. Если вы считаете, что у нас нет своих заводов, купите за этот миллиард долларов два новых современных завода. Это рабочие места, техническое обслуживание, запчасти. А сегодня мы ещё одну отрасль привязываем к американскому производителю. И будем лет 20 эти локомотивы обслуживать и наполнять экономику General Electric. Это безумие.

Наша промышленность сегодня толком ничего не зарабатывает. Есть много желающих зайти на украинский рынок и построить здесь предприятия. Украина в центре Европы. У неё шикарное геополитическое расположение, много квалифицированного персонала. Надо создать условия, чтобы завезти оборудование, но чтобы тебя не "обилечивали" сразу на входе, когда не успел на сто миллионов завезти оборудования, а тридцать уже надо отдать государству. Потом тебя начинают тут же душить налогами. Кто в этих условиях будет запускать здесь что-то?

Мы предлагаем убрать входной НДС на ввоз оборудования, убрать земельные налоги, отменить налоги на прибыль в части обучения персонала, убрать налог на землю под социальными объектами. В этом случае за 5–7 лет можно восстановить промышленность. Нужно создать условия, чтобы сюда пришли производители. Промышленности уже нет, налогов она платит всё меньше и меньше. В перспективе сотни предприятий обанкротятся, если ничего не менять. Хуже уже не будет, так давайте попробуем.