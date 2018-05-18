Тяжелые сутки на Донбассе: двое мирных жителей погибли, семеро военных получили ранения

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 60 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Из них 26 раз боевики применили пушки и минометы.

Во время боевых действий, 17 мая, семь военных ООС получили ранения.

Отмечается, что активизация противника велась в населенных пунктах Новолуганское, Троицкое, Светлодарское, Зайцевое, Авдеевка, Опытное, Водяное.

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"Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм пушек по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей погибли еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, боевики также понесли потери - шесть оккупантов убиты, один получил ранение.

Напомним, в связи с боевыми действиями на востоке Украины, Киевсовет продлил запрет на использование фейерверков и салютов во время мероприятий и зрелищ.