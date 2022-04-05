"Будем доедать войска РФ": Арестович спрогнозировал возможную партизанскую войну (видео)

По оценке советника главы ОП, активные боевые действия с армией РФ закончатся к середине апреля. Но если добивать оккупантов, будут жертвы среди украинцев.

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Активная фаза войны с Россией должна закончиться к середине апреля и если за это время не удастся подписать мирное соглашение, в Украине начнется партизанская война. Такое мнение выразил в прямом эфире советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович.

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Враги, по его словам, пытаются сейчас взять Мариуполь и "строить козни" в зоне операции Объединенных сил.

"Это означает, что в ближайшие две недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего Востока. И все – больше резерва у них нет. Они или пойдут на мирный договор, или станут на месте", – прокомментировал советник главы ОП.

Активная фаза войны, по данным Арестовича, закончится к середине апреля, а дальше будет партизанская, которая "будет доедать остатки войск оккупантов".

"У нас два варианта — или мы добиваем их полностью ценой жертв, или мирный договор и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим", — резюмировал Арестович.

Напомним, что 17 марта Арестович призывал мирных жителей помочь Вооруженным силам Украины и устроить войскам РФ "рельсовую войну". Возле городов Сумы, Чернигов и Ахтырка, по его словам, была отличная война с тылами противника. Также он говорил об эффективности партизанской "рельсовой войне" в Беларуси. За эти слова Генеральная прокуратура Беларуси возбудила против Арестовича уголовное дело.

В случае поражения в войне с Украиной президент России Владимир Путин может начать наказывать руководителей силовых ведомств страны, говорил Арестович. Путин объявит врагами глав Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил РФ, включая действующего министра обороны Сергея Шойгу.