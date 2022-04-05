"Доїдатимемо війська РФ": Арестович спрогнозував можливу партизанську війну (відео)

За оцінкою радника голови ОП, активні бойові дії з армією РФ закінчаться до середини квітня. Але якщо добиватимуть окупантів, будуть жертви серед українців.

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Активна фаза війни з Росією має закінчитися до середини квітня, і якщо за цей час не вдасться підписати мирну угоду, в Україні розпочнеться партизанська війна. Таку думку в прямому ефірі висловив радник голови Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович.

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Вороги, за його словами, намагаються зараз взяти Маріуполь та "будувати підступи" у зоні операції Об'єднаних сил.

"Це означає, що у найближчі два тижні вони перекинуть частини, що залишилися з Далекого Сходу. І все — більше резерву у них немає. Вони або підуть на мирний договір, або стануть на місці", — прокоментував радник голови ОП.

Активна фаза війни, за даними Арестовича, закінчиться до середини квітня, а далі буде партизанська, яка "доїдатиме залишки військ окупантів".

"У нас два варіанти — або ми добиваємо їх повністю ціною жертв, або мирний договір і ми зберігаємо життя. Потрібно розуміти завжди ціну, яку ми заплатимо", — резюмував Арестович.

Нагадаємо, що 17 березня Арестович закликав мирних жителів допомогти Збройним силам України та влаштувати військам РФ "рейкову війну". Біля міст Суми, Чернігів та Охтирка, за його словами, була чудова війна з тилами супротивника. Також він говорив про ефективність партизанської "рейкової війни" в Білорусі. За ці слова Генеральна прокуратура Білорусі порушила проти Арестовича кримінальну справу.

У разі поразки у війні з Україною президент Росії Володимир Путін може почати карати керівників силових відомств країни, говорив Арестович. Путін оголосить ворогами глав Федеральної служби безпеки та Збройних сил РФ, включаючи чинного міністра оборони Сергія Шойгу.