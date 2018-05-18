На выходных в Киеве будут работать британские полицейские

На следующей неделе в Киеве к обеспечению общественной безопасности во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА присоединятся полицейские из Великобритании.

Об этом посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сказала во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, говорится в сообщении МВД.

Гоф отметила, что уверена в работе органов системы МВД.

"Мы знаем, что у украинских правоохранительных органов есть большой опыт работы на массовых мероприятиях. Большинство фанов будут вести себя спокойно, однако могут быть нарушения безопасности. Уже в начале следующей недели для помощи присоединятся полицейские Великобритании", - сказала она.

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Напомним, в Киеве введут бесплатный проезд для болельщиков с билетами на финальные матчи Лиги чемпионов, которые пройдут с 26 по 27 мая. Расходы на проезд в размере 100 тыс. евро компенсирует городу УЕФА.