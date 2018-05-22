Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

В Киеве Апелляционный суд отклонил апелляцию народного депутата Надежды Савченко на арест.
"Решение Шевченковского районного суда Киева от 15 мая 2018 о продлении содержания под стражей подозреваемой Савченко оставить без изменений. Ходатайство адвокатов оставить без удовлетворения", - решила коллегия судей.
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Свыше 50 человек изъявили готовность взять Савченко на поруки. Среди них внефракционный народный депутат Виталий Куприй, бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин, мать и сестра Надежды Савченко.
После заседания Савченко заявила, что продолжит голодовку.
Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.
23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.
Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.