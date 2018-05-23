Распыление газа не повод для отмены школьных линеек, - МОН

Пока ни один случай распыления газа в школе не расследован до конца

Министерство образования и науки Украины пока не видит оснований для отмены линеек в школах.

Об этом сказал журналистам первый заместитель министра образования и науки Павел Ковтунец перед заседанием правительства.

"Конечно, мы будем усиливать меры безопасности, но оснований отменять линейки нет. Ничего отменять не надо, никаких нарушений при этом не было", - заявил он.

При этом в министерстве образования и науки рекомендовали всем учебным заведениям усилить охрану и меры безопасности в связи со случаями отравлений газом.

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Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей.

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. 29 детей до сих пор находятся в больнице.

22 мая в одной из харьковских школ распылили газ, в областную детскую больницу госпитализированы 35 детей.