Как уменьшить суммы в платежках за газ: эксперты дали четыре простых совета

Объемы потребленного топлива напрямую влияют на размер платежей. Поэтому несколько простых советов помогут платить за газ меньше.

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Голубое топливо является надежным источником тепла и энергии. Некоторые используют газ исключительно для приготовления пищи, в то время, как другие потребители получают газифицированное отопление и горячую воду через котел или колонку. В публикации НАК "Нафтогаз Украины" даны рекомендации, которые помогут уменьшить потребление газа и, таким образом, суммы в платежках.

Советы во время приготовления пищи

Во время приготовления пищи нужно:

при кипячении воды стоит накрыть посуду крышкой — это поможет жидкости быстрее нагреться,

размер конфорки должен соответствовать диаметру посуды. Чтобы нагреть большую кастрюлю маленькой конфорке нужно больше газа. Если маленькая кастрюля будет нагреваться на большой конфорке, это приведет к перерасходу топлива,

нужно ставить посуду посередине горелки, чтобы пламя нагревало ее равномерно,

при нагреве духовки до 180-200 градусов не стоит запекать малые порции, поскольку уходит много топлива,

постоянно нужно проверять исправность конфорок. Расход газа увеличивается, если они грязные и имеют копоть в горелке,

стоит очищать посуду от копоти и нагара, поскольку это приводит к замедлению нагрева,

мощность горения конфорки в процессе различных этапов приготовления пищи нужно регулировать, поскольку таким образом можно рационально использовать газ.

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Почему нужно использовать энергоэффективную технику

Самый высокий коэффициент полезного действия имеют конденсационные котлы. Благодаря им можно сэкономить до 10-15% газа.

Чтобы прибор работал правильно, нужно регулярно очищать теплообменник от осадка, поскольку из-за слоя накипи для нагревания воды требуется больше времени. К тому же нужно периодически проверять состояние труб и очищать их. Перед выбором новой техники не будет лишним изучить ее характеристики.

На терморегуляторе при нагреве воды нужно ставить минимальные отметки

У газовых водонагревателей или двухконтурных котлов есть регуляторы температуры нагрева. На них нужно устанавливать минимальные отметки, чтобы температура нагревалась до комфортной для потребителя температуры и ее не пришлось разбавлять холодной.

Еще один совет экспертов заключается в необходимости очищать или заменять тэн, поскольку из-за появления осадка на нем увеличивается время нагрева воды и, таким образом, расход газа.

Терморегуляторы на батареи помогут установить комфортную температуру

Если потребитель получает отопление через газовый котел, стоит подумать над установкой терморегуляторов на батареи, чтобы настроить комфортную температуру обогрева. Нужно помнить, что на нее влияет площадь помещения, количество окон, угловые стены, наличие ковров и тому подобное. Кроме того, это позволит корректировать температуру по потребностям членов семьи, в частности подросткам обычно не комфортно в крайне отапливаемых помещениях, в то время, как с людьми пожилого возраста ситуация другая.

13 апреля стало известно, грозит ли украинцам повышение тарифов на газ из-за массированных обстрелов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Также Фокус писал, что украинские газоснабжающие компании обнародовали тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 мая.