Из-за обстрелов Украины тарифы на электроэнергию могут повысить, — Попенко (видео)

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, если дальше удары по газотранспортной системе будут продолжаться, это может "привести к серьезным последствиям" при проведении следующего отопительного сезона.

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Если российские оккупанты будут продолжать обстреливать украинскую критическую инфраструктуру, это может привести к "серьезным последствиям". В Украине, вероятно, поднимут тарифы на электроэнергию примерно до 3,5 грн/кВт-час. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости.Live".

Попенко отметил, что если не будут осуществлены меры по охране украинских газовых хранилищ, это может вызвать проблемы на всей территории страны.

"Потому что кроме того, что мы храним газ, мы его там используем на зиму. Мы закачиваем украинский газ в нашей газохранилища и потом его во время зимы извлекаем. То есть мы сейчас добываем газ и закачиваем в наши газохранилища", — отмечает он.

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По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг, если дальше обстрелы газотранспортной системы будут продолжаться, это может "привести к достаточно серьезным последствиям" при проведении следующего отопительного сезона.

"Если и дальше будут такие проблемы, и Сирота это подтвердил (Игорь Сирота — глава "Укргидроэнерго" — ред.), что для ремонта они видят, что нужно поднимать тарифы на электроэнергию. И в среднем они планируют поднять где-то до 3,5 грн", — объясняет Попенко.

Напомним, по мнению экспертов, россияне хотели разделить энергосистему Украины на несколько частей и так спровоцировать блэкаут.

Ранее Фокус писал, какие последствия атаки по энергетике 22 марта и чем опасны удары по ДнепроГЭС.