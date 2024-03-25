Через обстріли України тарифи на електроенергію можуть підвищити, — Попенко (відео)

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, якщо далі удари по газотранспортній системі продовжуватимуться, це може "призвести до серйозних наслідків" під час проведення наступного опалювального сезону.

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Якщо російські окупанти продовжуватимуть обстрілювати українську критичну інфраструктуру, це може призвести до "серйозних наслідків". В Україні, ймовірно, піднімуть тарифи на електроенергію приблизно до 3,5 грн/кВт-год. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини.Live".

Попенко зауважив, що якщо не буде здійснено заходів із охорони українських газових сховищ, це може спричинити проблеми на всій території країни.

"Тому що, крім того, що ми зберігаємо газ, ми його там використовуємо на зиму. Ми закачуємо український газ в нашій газосховища та потім його під час зими витягуємо. Тобто ми зараз видобуваємо газ і закачуємо в наші газосховища", — наголошує він.

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За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг, якщо далі обстріли газотранспортної системи продовжуватимуться, це може "призвести до досить серйозних наслідків" під час проведення наступного опалювального сезону.

"Якщо й далі будуть такі проблеми, і Сирота це підтвердив (Ігор Сирота — глава "Укргідроенерго". — Ред.), що для ремонту вони бачать, що потрібно піднімати тарифи на електроенергію. І в середньому вони планують підняти десь до 3,5 грн", — пояснює Попенко.

Нагадаємо, на думку експертів, росіяни хотіли розділити енергосистему України на кілька частин і так спровокувати блекаут.

Раніше Фокус писав, які наслідки атаки по енергетиці 22 березня та чим небезпечні удари по ДніпроГЕС.