Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове
Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове
Фото: УНИАН

Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове

Пока ФСБ России под предлогом военных учений досматривала корабли, следующие в и из украинских портов на Азовском море, в представительстве президента Украины в АР Крым готовили неотложный план действий. В чем он заключается, разбирался Фокус

Максим Мухин - 23.05.18 4642
600

Проход украинских судов по Азовскому морю был ограничен российскими военнослужащими в связи с учениями, включавшими в себя боевые стрельбы. Об ограничении передвижений в акватории Азовского моря сообщалось по каналам международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA. Согласно документу, ни одно гражданское судно не должно было заходить в район площадью порядка 2 тыс. кв км. с 5:00 21 мая до 17:00 23 мая.

Начиная с 19 мая катера пограничной службы ФСБ РФ стали задерживать на полтора-два часа для проверки все суда, как идущие в порты Бердянска и Мариуполя, так и следовавшие оттуда.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин утверждает, что задержание судов продолжалось и 23 мая.

"Россия пользуется неоднозначностью статуса Азовского моря, поэтому верить их заявлениям не стоит. Они "прессуют" все судна с украинским флагом и ловят наших рыбаков", – рассказывает Бабин Фокусу. По его словам, 22 мая в представительстве президента Украины проходило рабочее совещание в связи с противоправными действиями Российской Федерации, на котором был принят ряд решений, в том числе и о денонсации некоторых двухсторонних договоров.

"Россия пользуется неоднозначностью статуса Азовского моря"

Помощник руководителя Государственной пограничной службы Олег Слободян отмечает, что украинские пограничники постоянно следят за передвижением судов под российским флагом в Азовском море. Особое внимание уделяется указанному квадрату проведения учений.

"Мы совместно с командованием Операции объединенных сил, вооруженными силами и военно-морскими силами отрабатываем и координируем мероприятия. Катера, которые находятся на вооружении в Госпогранслужбе, не в силах дать адекватный ответ на потенциальную угрозу. Подчеркну, что Российская Федерация официально предупреждала о проведения учений. По нашим наблюдениям, никакой активности не было. Только два корабля выходили в указанный квадрат, но потом ушли", – делится подробностями с Фокусом Слободян.

Законная беззаконность

Создавать препятствия передвижению украинских судов РФ начала после задержания Госпогранслужбой в Бердянске российского рыболовецкого судна "Норд". 25 марта судно было арестовано, а членам экипажа объявлены подозрения о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. В начале апреля дипломаты генерального консульства РФ попытались вывезти экипаж судна под прикрытием дипломатического иммунитета, но попытка сорвалась. Во время проверки документов на пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области, моряков задержали украинские пограничники. 19 апреля министерство иностранных дел РФ заявило, что оставляет за собою право на жесткие ответные действия, в случае если российским гражданам не будет предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой.

Напомним, Азовское море вместе с Керченским проливом является внутренними водами Украины и Российской Федерации. Их использование регулируется Договором о сотрудничестве об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был подписан в декабре 2003 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Владимиром Путиным, а ратифицирован в апреле 2004 года.

Руководитель Крымского департамента общественной организации "Майдан закордонных справ" Андрей Клименко объясняет, что документ подчеркивает статус Азова как внутреннего моря, поэтому Конвенция ООН по международному праву в данном случае не действует. Двусторонний договор позволяет торговым и военным кораблям,  а также другим судам под флагами РФ или Украины, если они эксплуатируются в некоммерческих целях, пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Он также напоминает, что в 1993 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между РФ и Украиной. В прошлом году украинская делегация ездила в Ростов-на-Дону, чтобы определить квоты вылова рыбы на 2018 год. Документ также позволяет российскому научному судну "Владимир Усков" проводить разведку в 100 метрах от Геническа и Бердянска.

"Мы должны немедленно денонсировать договор 2004 года и перейти на Конвенцию ООН по морскому праву. Важно официально объявить 12-мильную зону территориальных вод, нанести ее на карту, которую передать Госпогранслужбе как основание для патрулирования и защиты", – предлагает Клименко в разговоре с Фокусом.

В Украине до сих пор отсутствует официальный перевод Конвенции ООН по морскому праву, не ратифицирована Конвенция о труде в морском судоходстве, не подписан Парижский меморандум о контроле судов государством порта

Клименко отмечает, что в Украине до сих пор отсутствует официальный перевод Конвенции ООН по морскому праву. В свою очередь, представитель президента в АРК Бабин говорит, что отсутствие международных документов не позволяет использовать для своей защиты международное право.

"Не ратифицирована Конвенция о труде в морском судоходстве, мы не подписали Парижский меморандум о контроле судов государством порта. Россияне нарушают, а мы только смотрим со стороны. Мы сейчас проделываем большой пласт работы, уже есть документ о плане неотложных мер по деоккупации Крыма. Сейчас он проходит последние согласования, думаю, что в середине июня мы его презентуем. Поднят вопрос денонсации ряда договоров об Азове с Россией", – заявил Бабин Фокусу.

Клименко обращает внимание, что на Азовском море Украина не имеет состава кораблей, которые смогли бы противостоять вооруженной агрессии России. Поэтому нужно искать союзников среди стран-членов НАТО или США и договариваться с ними о дежурстве военных кораблей под флагами этих стран и политических союзов.

По информации международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA, 23 мая Черноморский флот Российской Федерации должен открыть закрытый ранее участок Азовского моря для судоходства.

6
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижуРоссия может начать охоту на украинских рыбаков, - разведкаУкраинские правоохранители ожидают от России провокацию в Азовском море, - СМИ
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 27021
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8337
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8705
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8044
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13681
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5194
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9627
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11357
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8340
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3776
  1. В Украине впервые воспользовались ракетным комплексом Javelin 3732 / 4426
  2. Принц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который женился не бритым 3003 / 3191
  3. На Землю надвигаются мощные магнитные бури 2823 / 2955
  4. В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах 2566 / 2824
  5. На Светлодарской дуге уничтожена позиция оккупантов 1899 / 2179
  6. Порошенко упростил ввоз в Украину импортных авто 1759 / 2271
  7. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 1580 / 79660
  8. В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек 1579 / 1681
  9. Киевводоканал приготовил масштабное отключение воды 1463 / 1639
  10. Лучи жизни. Украине остро не хватает оборудования для лечения рака 1425 / 1533
  1. NASA показало Юпитер с уникального ракурса 9 / 929
  2. В Украине впервые воспользовались ракетным комплексом Javelin 7 / 4426
  3. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 27021
  4. В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова 6 / 892
  5. В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек 4 / 1681
  6. Лучи жизни. Украине остро не хватает оборудования для лечения рака 4 / 1533
  7. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 4 / 2923
  8. У участницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой не нашли опиатов во время повторной экспертизы 4 / 610
  9. На Светлодарской дуге уничтожена позиция оккупантов 4 / 2179
  10. На гривне волны. Украинские банки снова приносят прибыль, но их будущее нельзя назвать безоблачным 3 / 804
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.