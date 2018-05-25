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Видео, фото Убийство депутата в Черкассах: полиция задержала стрелка

<span class="label red">Видео, фото</span> Убийство депутата в Черкассах: полиция задержала стрелка
Фото: npu.gov.ua

Задержанный находится в больнице под круглосуточным конвоем

25.05.18 31
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В Черкассах задержан мужчина, который напал на офис ВО "Черкащане" и убил депутата областного совета Сергея Гуру.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что задержанный сейчас находится в больнице под круглосуточным конвоем.



"Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить это правонарушение, мы выясним в кратчайшее время", – сказал он.

Отмечается, что, ворвавшись в помещение, нападающий закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район и ввела в действие спецоперацию "Заложник".



"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Области предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении. Приблизившись ко входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя", – рассказал глава Нацполиции.



Полиция проводит расследование по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следователи также намерены учесть фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод – установки "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции.

Напомним, 24 мая в результате нападения погиб экс-заместитель городского головы Черкасс Сергей Гура.

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