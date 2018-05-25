Бывший охранник боевика "Моторолы" воюет на стороне ВСУ

Бывший охранник главаря боевиков "Моторолы" Евгений Листопад воюет под Горловкой на стороне ВСУ.



Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко на странице в Facebook.



"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину", - написал журналист.

Как пишет журналист, Евгений убежден, что пришло время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать. А для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки нужен только приказ и немного времени.

Напомним, Арсений Павлов, известный как "Моторола", был убит 16 октября в результате взрыва, который прогремел в лифте его дома. Смерть боевика подтвердили украинские силовики, а также в боевики "ДНР". В "ДНР" даже заявили, что уже установили заказчиков убийства и ищут исполнителя.