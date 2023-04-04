"В сортире замочим": Соловьев потребовал отомстить Украине за ликвидацию коллаборантов (видео)

Президент Владимир Зеленский и спецслужбы, по мнению пропагандиста, все еще "не познали силу и гнев российского оружия", поэтому Киев должен ответить за организацию терактов на территории РФ.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев разразился угрозами в адрес СБУ, ГУР и президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев озвучил их в эфире своего пропагандистского шоу "Воскресный вечер" на росТВ.

"Когда мы начнем мстить за наших святых? Когда мы поймем, что эта война ведется террористическими методами и вспомним, что сказал наш верховный главнокомандующий о том, как надо воевать с террористами. Найдем в сортире и в сортире замочим", — заявил он

По мнению пропагандиста, президент Украины и силовые структуры еще не познали силу российского оружия и гнева.

"Когда будет уничтожена террористическая организация – Служба безопасности Украины? Когда будет уничтожен правительственный квартал Киева? Когда будут уничтожены отб**сы, отдающие приказы от верховного бандеркомандующего, главного нациста, по**нка, мерзавца, отб**са, гн*ды по фамилии Зеленский? Когда все негодяи от Подоляка вниз по всем линиям, ГУР и прочая св**лота, отвечающая за проведение террористических актов на нашей территории, осознает, что такое гнев и могущество российского оружия?", — высказался Соловьев.

Затем он попросил показать в студии фотографии "героев", которые, по его словам до сих пор не отмщены.

На экране появились фото Александра Захарченко, Михаила "Гиви" Толстых, Арсена "Моторолы" Павлова, Олеся Бузины и Дарьи Дугиной.

"Кровь этих русских "святых" жаждет отмщения", — закончил свою речь пропагандист.

Напомним, в августе 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля погибла дочь идеолога "русского мира" пропагандистка Дарья Дугина.

16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома был расстрелян бывший редактор газеты "Сегодня" журналист Олесь Бузина, который проходил свидетелем по делу Антимайдана.