"В сортирі замочимо": Соловйов вимагав помститися Україні за ліквідацію колаборантів (відео)

Президент Володимир Зеленський та спецслужби України, на думку пропагандиста, все ще "не пізнали силу та гнів російської зброї", тому Київ має відповідати за організацію терактів на території РФ.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов вибухнув погрозами на адресу СБУ, ГУР та президента України Володимира Зеленського. Соловйов озвучив їх в ефірі свого пропагандистського шоу "Недільний вечір" на росТВ.

"Коли ми почнемо мститись за наших святих? Коли ми зрозуміємо, що ця війна ведеться терористичними методами і згадаємо, що сказав наш верховний головнокомандувач про те, як треба воювати з терористами. Знайдемо в сортирі та в сортирі замочимо", — заявив він.

На думку пропагандиста, президент України та силові структури ще не побачили силу російської зброї та гніву.

Коли буде знищено терористичну організацію – Службу безпеки України? Коли буде знищено урядовий квартал Києва? Коли буде знищено головного бандерокерівника та мерз**ту на прізвище Зеленський? Коли всі негідники від Подоляка та вниз по всіх лініях, ГУР та інша св**лота, яка відповідає за проведення терористичних актів на нашій території, усвідомить, що таке гнів та могутність російської зброї?", — висловився Соловйов.

Потім він попросив показати в студії фотографії "героїв", за яких, за його словами, досі не помстились.

На екрані з'явились фото Олександра Захарченка, Михайла "Гіві" Толстих, Арсена "Мотороли" Павлова, Олеся Бузини та Дарії Дугіної.

"Кров цих російських "святих" прагне помсти", — закінчив свою промову пропагандист.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Підмосков'ї внаслідок підриву автомобіля загинула дочка ідеолога "російського світу" пропагандистка Дар'я Дугіна.

16 квітня 2015 року в Києві біля свого будинку було розстріляно колишнього редактора газети "Сегодня" журналіста Олеся Бузину, який проходив свідком у справі Антимайдану.