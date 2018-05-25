В Старой Николаевке из-за обстрелов началась эвакуация мирных жителей

Спасатели начали эвакуацию мирных жителей из Старой Николаевки (Донецкая область), который утром 25 мая обстреляли боевики.
Об этом сообщает пресс-центр Донецкой облгосадминистрации в Facebook.
"Жители рассказывают, что было около 10-12 "прилетов" мин - вероятно, что корректировали огонь с воздуха, целясь в склад боеприпасов. Один из "прилетов" оказался точным - боеприпасы начали взрываться. В поселке проживает 700 человек. СИМИКи, представители ГосЧС, полиции и ДонОГА обошли все дворы, выяснили, кому нужна эвакуация. Все необходимое для этого есть. Пока вывезли 20 человек, среди них 11 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент ситуация контролируется, интенсивность взрывов значительно уменьшилась.
Ранее Фокус писал, что в пятницу, 25 мая, боевики выпустили 17 снарядов 152-мм калибра по южной окраине Старой Николаевки, в том числе по территории военного объекта. Среди гражданских пострадавших нет.