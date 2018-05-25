На Донбассе за время конфликта пропало 56 детей, 23 найдены

На востоке Украины с начала конфликта без вести пропало 56 детей, из которых 23 ребенка найдены и еще 33 находятся в розыске, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Об этом говорится в сообщении Интерфакс-Украина.

"За время конфликта на Востоке Украины без вести пропало 56 детей, из них удалось найти только 23 ребенка, еще 33 из них до сих пор находятся в розыске", - заявила Денисова.

В канун Международного дня пропавших без вести детей Денисова запросила у департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины информацию о пропавших в Украине детях.

Согласно информации Нацполиции, в течение 2017 года в территориальные подразделения Нацполиции поступило 8124 сообщения об исчезновении детей. Было открыто 742 уголовных производства по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Не разысканными за 2017 год остаются 48 детей.

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Уже в текущем году в территориальные органы полиции поступило 2937 заявлений и сообщений об исчезновении детей. Открыто 222 уголовных производства по статье Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство. По состоянию на 30 апреля 2018 года не найденными остаются 57 детей.