В Украине вступил в силу закон о переименовании ВДВ

В Украине сегодня, 26 мая, вступил в силу закон о переименовании высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска.
Закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска 25 мая был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, 26 мая закон официально вступил в силу, пишет УНИАН.
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В пояснительной записке к закону говорится, что причиной переименования этого рода войск стало негативное отношение личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (Высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с российскими Воздушно-десантными войсками (ВДВ).
Отметим, Верховная Рада 5 апреля 2018 года приняла закон о переименовании высокомобильных десантных войск Украины. 23 мая, во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, президент Украины Петр Порошенко подписал закон.