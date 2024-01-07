Украинские военные ликвидировали полковника ВДВ РФ Оспанова (фото)

По данным российских соцсетей, начальник бронетанковой службы Арман Оспанов подорвался на мине. С начала полномасштабной войны ликвидировано уже 83 полковника ВС РФ.

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Силы обороны Украины ликвидировали начальника бронетанковой службы Воздушно-десантных войск российской армии Армана Оспанова. Об этом сообщает блогер Necro Mancer, который отслеживает сообщения в соцсетях РФ о ликвидированных оккупантах.

Офицера ВС РФ Оспанова Армана ликвидировали во время боевых действий в Украине. Заявляется, что военный возглавлял бронетанковую службу Воздушно-десантных войск РФ. 6 января Оспанов поехал на фронт, где подорвался на мине. В российской соцсети "Вконтакте" также распространили сообщение Андрея Шенаурина, написавший о гибели Оспанова, который был его однокурсником.

Сообщение Андрея Шенаурина об Армане Оспанове

В чешско-украинском проекте "Убитые российские офицеры в Украине" отмечают, что Оспанов родился в Казахстане. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину погибло 3373 российских офицеров:

1 генерал-лейтенант;

6 генерал-майоров;

82 полковника (+ Оспанов);

199 подполковников;

387 майоров;

573 капитана;

958 старших лейтенантов;

621 лейтенант;

93 младших лейтенанта;

453 военных других званий.

Список ликвидированных офицеров ВС РФ с начала полномасштабной войны

Авторы ведут список ликвидированных на основе открытых данных в соцсетях и российских медиа.

Напомним, 3 января в телеграм-каналах писали, что в Мариуполе неизвестные ликвидировали 17 военных ВС РФ.

2 января в ОП сообщили, начнет ли Украина переговоры, если Владимира Путина ликвидируют.