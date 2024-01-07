Українські військові ліквідували полковника ВДВ РФ Оспанова (фото)
За даними російських соцмереж, начальник бронетанкової служби Арман Оспанов підірвався на міні. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 83 полковника ЗС РФ.
Сили оборони України ліквідували начальника бронетанкової служби Повітряно-десантних військ російської армії Армана Оспанова. Про це повідомляє блогер Necro Mancer, який відстежує дописи в соцмережах РФ про ліквідованих окупантів.
Офіцера ЗС РФ Оспанова Армана ліквідували під час бойових дій в Україні. Заявляється, що військовий очолював бронетанкову службу Повітряно-десантних військ РФ. 6 січня Оспанов поїхав на фронт, де підірвався на міні. В російській соцмережі "Вконтакте" також поширили допис Андрія Шенауріна, який написав про загибель Оспанова, який був його однокурсником.
У чесько-українському проєкті "Вбиті російські офіцери в Україні" зазначають, що Оспанов народився в Казахстані. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 3373 російських офіцерів:
- 1 генерал-лейтенант;
- 6 генерал-майорів;
- 82 полковники (+ Оспанов);
- 199 підполковників;
- 387 майорів;
- 573 капітанів;
- 958 старших лейтенантів;
- 621 лейтенант;
- 93 молодших лейтенанти;
- 453 військових інших звань.
Автори ведуть список ліквідованих на основі відкритих даних у соцмережах та російських медіа.
Нагадаємо, 3 січня в телеграм-каналах писали, що в Маріуполі невідомі ліквідували 17 військових ЗС РФ.
2 січня в ОП повідомили, чи почне Україна переговори, якщо Володимира Путіна ліквідують.