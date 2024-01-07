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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові ліквідували полковника ВДВ РФ Оспанова (фото)

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Фото: Twitter/Necro Mancer | Арман Оспанов

За даними російських соцмереж, начальник бронетанкової служби Арман Оспанов підірвався на міні. З початку повномасштабної війни ліквідовано вже 83 полковника ЗС РФ.

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Сили оборони України ліквідували начальника бронетанкової служби Повітряно-десантних військ російської армії Армана Оспанова. Про це повідомляє блогер Necro Mancer, який відстежує дописи в соцмережах РФ про ліквідованих окупантів.

Офіцера ЗС РФ Оспанова Армана ліквідували під час бойових дій в Україні. Заявляється, що військовий очолював бронетанкову службу Повітряно-десантних військ РФ. 6 січня Оспанов поїхав на фронт, де підірвався на міні. В російській соцмережі "Вконтакте" також поширили допис Андрія Шенауріна, який написав про загибель Оспанова, який був його однокурсником.

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Допис Андрія Шенауріна про Армана Оспанова

У чесько-українському проєкті "Вбиті російські офіцери в Україні" зазначають, що Оспанов народився в Казахстані. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 3373 російських офіцерів:

  • 1 генерал-лейтенант;
  • 6 генерал-майорів;
  • 82 полковники (+ Оспанов);
  • 199 підполковників;
  • 387 майорів;
  • 573 капітанів;
  • 958 старших лейтенантів;
  • 621 лейтенант;
  • 93 молодших лейтенанти;
  • 453 військових інших звань.
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Список ліквідованих офіцерів ЗС РФ з початку повномасштабної війни

Автори ведуть список ліквідованих на основі відкритих даних у соцмережах та російських медіа.

Нагадаємо, 3 січня в телеграм-каналах писали, що в Маріуполі невідомі ліквідували 17 військових ЗС РФ.

2 січня в ОП повідомили, чи почне Україна переговори, якщо Володимира Путіна ліквідують.