"Частину задушили, частину зарізали": в Маріуполі невідомі ліквідували 17 росіян, — соцмережі

Окупанти зібралися в одному з приватних будинків за святковим столом, але в алкоголі виявилося снодійне, через що вони заснули.

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У окупованому Маріуполі на Донеччині святкування Нового року майже для двох десятків окупантів закінчилося трагічно. Їх вбили. Про це повідомляє російський анонімний телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"У новорічну ніч невідомі приспали та підло вбили 17 наших військових. Про НП нам розповіли джерела в армії та поліції "ДНР". За їхніми даними, невідомі вбили 17 військових, зокрема двох офіцерів, у приватному будинку, де зібралися, щоб відзначити свято", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські окупанти зібралися на святкування Нового року і налили собі спиртного, а після цього заснули. Джерело пабліку припускає, що алкоголь був зі снодійним..

"Коли військові заснули, усіх їх убили уві сні. Частину задушили, частину – зарізали", — розповів один із співрозмовників "Табакерки".

За словами іншого співрозмовника, зараз триває пошук злочинців.

Раніше про отруєння окупантів алкоголем в Маріуполі повідомляв радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, через це окупаційна влада у місті вкотре заборонила продавати алкоголь російським військовим.

Раніше повідомлялося, що у Криму дві дівчини отруїли російських солдатів. Вони прийшли до КПП військової частини і передали окупантам водку та закуску.