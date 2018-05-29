Первоклассный квест. Что не так с новыми правилами зачисления в школу

Министерство образования и науки изменило правила зачисления детей в первый класс. Но, пытаясь избавиться в этом процессе от коррупции, невольно спровоцировало серые схемы на рынке аренды жилья

"Бывают случаи, когда дети живут напротив школы, но не могут там учиться. Просто они не в касте привилегированных, которые могут заплатить, договориться по звонку или организовать с учителем начальной школы дополнительные курсы, на которых ребёнка подготовят по всем вопросам вступительного экзамена. Это абсолютная несправедливость. Мы должны предложить такую систему, которая поставит в одинаковые условия всех детей", — говорит министр образования и науки Лилия Гриневич, анонсируя новый механизм зачисления первоклашек в школы. Его ключевая особенность состоит в том, что принимать детей в школу будут по месту жительства. Это, по мнению министра, не только исключит "договорняки" с директорами, уберёт подготовительные курсы для малышей и вступительные конкурсы, но даст возможность детям ходить в школу в пешей доступности от дома. Правда, новый механизм полон подводных камней.

"В первую очередь это то, что такой важнейший для тысяч людей документ утвердили уже после начала принятия заявлений о приёме детей в школу, — объясняет Фокусу Алёна Лунова, менеджер по вопросам адвокации Центра информации по правам человека. — Поскольку многие до последнего не понимали, как будут набирать детей и как реализовывать новую гарантию наличия мест в школе "возле дома", это вызвало панику среди родителей".

Как это работает?

Новые правила зачисления в школу вступили в силу 8 мая, тогда как приём документов начался ещё 23 апреля. Подать документы родители могут до 31 мая. С 1 июня начнётся первая волна зачисления в начальную школу.

Отныне первоочередное право на поступление имеют дети, проживающие в закреплённых за школой домах. Помимо них сюда попадают первоклассники, чьи братья или сёстры уже учатся в данной школе, а также дети работающих в ней учителей. В каждом классе должно быть не более 30 учеников.

Если после зачисления всех претендентов из первоочередной группы в классе останутся свободные места, за них могут побороться дети из других районов. В этом случае никаких вступительных экзаменов детям сдавать не придётся, процесс поступления хотят сделать максимально безболезненным для ребёнка. Но если претендентов будет больше, чем свободных мест в классе, среди них организуют жеребьёвку. О том, есть ли вакантные места для первоклашек, учебные заведения должны сообщить в течение двух рабочих дней после 1 июня. Они также обязаны опубликовать дату и время проведения жеребьёвки, состав комиссии и список детей, принимающих в ней участие.

Лотерея. Родители, желающие отдать детей в школу не по месту жительства, должны будут участвовать в розыгрыше свободных мест в классе

Мало рассказывают

Меняя правила приёма, Мин­образования забыло о масштабной информационной поддержке нововведения "школ у дома". По мнению Алёны Луновой, эффективность коммуникации между родителями первоклассников и образовательным ведомством низкая: "Родители — самые важные и первые реципиенты образовательной реформы. Им недостаточно просто сказать, что "мы переняли европейский или американский опыт". Из-за этого не все до конца понимают, как будет проходить жеребьёвка и что нужно делать. Осознание того, что ребёнок может не попасть в нужную родителям школу, порождает панику. "По месту жительства за нами закреплена одна школа. Но отдавать в неё своего ребёнка я не хочу, так как там есть учителя, у которых нет даже педагогического образования, — объясняет Фокусу Влада Фомицкая, чей ребёнок в этом году идёт в первый класс. — Теперь нужно ждать, пока дети по прописке соберутся в другой школе, которая меня устраивает. Если там останутся свободные места, тогда включится коррупция — кто больше даст на лапу. И всё это скрывают под вывеской жеребьёвки!". В Министерстве образования и науки уверяют, что коррупция во время жеребьёвки на свободные места в первом классе исключена, поскольку механизм её проведения абсолютно прозрачен. Процесс будет выглядеть так: конкурсная комиссия из трёх человек выберет прозрачный барабан или ящик для проведения жеребьёвки. Его утвердит директор школы. В ящике или барабане будут жребии — имена детей — претендентов на свободные места. Родители первоклассников имеют право до начала жеребьёвки лично проверить содержимое ящиков и сами ящики.

Несмотря на это, многие родители опасаются отдавать судьбу детей в руки фортуны. Боятся, что из-за новой системы с несколькими волнами зачисления, а также жеребьёвки их дети в итоге не попадут ни в одну из школ. Теоретически, признают в министерстве, это возможно, но на практике такие случаи будут редкими. Если вдруг первоклассник окажется за бортом, в ведомстве советуют обратиться в районное управление образования. Его сотрудники обязаны найти место в одной из соседних с домом ребёнка школ.

Бизнес на "прописке"

Другой вопрос, беспокоящий родителей будущих первоклассников, — расширенный список документов, подтверждающих место жительства ребёнка. Оказалось, что теперь помимо паспорта с указанием регистрации или справки переселенца можно предоставить больше десятка других бумаг, прямо или косвенно указывающих, где живёт ребёнок. Среди них есть даже договор об аренде жилья. "При таком подходе из обоймы реформы выпадают люди, которые проживают на съёмных квартирах без договоров аренды. Для их детей, а это большинство жителей крупных городов, доступ к "школам у дома" будет зависеть от судьбы, потому что их право на обучение и территориальную доступность образовательного учреждения разыграют в лотерею", — говорит Алёна Лунова.

Родители боятся, что из-за новой системы зачисления в первый класс, а также жеребьёвки их дети в итоге не попадут ни в одну из школ

С другой стороны, человеку, желающему определить своего ребёнка в нужную ему школу, достаточно найти того, чей дом закреплён за соответствующим учебным заведением, и подписать с ним ни к чему не обязывающий договор аренды жилья. В крупных городах теперь то и дело встречаются уличные объявления, в которых родителям первоклашек обещают за 700 грн и более зарегистрировать их по нужному адресу. Многие родители идут на это, отказываясь играть в лотерею с зачислением ребёнка. Так поступила Кристина Белугина, которая не может ждать жеребьёвки, поскольку на всё лето уезжает с ребёнком за границу. Правда, платить за смену регистрации ей не пришлось — помогли знакомые, согласившиеся временно "прописать" её и будущего первоклассника у себя в квартире.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что Министерство образования и науки, меняя правила зачисления в первый класс, забыло об основополагающем праве родителей самостоятельно выбирать лучшую, по их мнению, школу для ребёнка. "Идея предоставления государственной гарантии территориальной близости образовательного учреждения является ложным посылом, — считает Алёна Лунова из Центра информации по правам человека. — То, где находится школа, важно, но это далеко не единственный критерий, по которому родители определяются со школой. Поэтому государству стоит подумать об обеспечении стандарта качества образования, о законодательном регулировании вопроса комплексной застройки и необходимости создания застройщиками инфраструктуры с детскими садами и школами. Образовательное учреждение родители ребёнка должны иметь возможность выбрать самостоятельно".

Впрочем, до дня окончания принятия заявок о зачислении детей в первый класс, а это 31 мая, остались считаные дни. Так что менять правила поступления в начальную школу в этом году уже никто не будет. Но сомнений, что их поменяют в следующем, практически нет.