60 лет никто не хотел жить в доме за $2,4 млн: что с ним не так (фото)

Самая страшная история случилась в 1956 году, когда в имение переехал врач Гарольд Перельсон со своей женой Лилиан и тремя детьми.

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Раскошный особняк в пригороде Лос-Анджелеса (США) за последние несколько десятилетий неоднократно выставлялся на продажу, но люди не хотят жить там из-за ряда жутких историй. Об этом пишет издание Mail Online.

В построенном в 1959 году особняке площадью более 5 тысяч квадратных футов есть 5 спален и 4 ванные комнаты. За последние несколько десятилетий он неоднократно переходил из рук в руки, но каждый раз, когда новый покупатель оформлял право собственности, то по какой-то причине оставлял его пустым, прежде чем продать снова.

Как выяснилось, все потому, что здесь произошло ужасное убийство: душевнобольной мужчина забил свою жену до смерти молотком и напал на детей. Именно поэтому даже резкий рост цен на недвижимость не заставил потенциальных покупателей обратить внимание на этот объект, хотя он расположен внутри Лос Фелиз Хайтс — перспективного района, где живет много состоятельных людей.

Величественный особняк в пригороде Лос-Анджелеса (США) Фото: Realtor

Первыми владельцами поместья были супруги Шумахеры — Гарольд и Флоренс. Они прожили там до своей смерти в 1928 году. Два года спустя в доме поселились редактор журнала Велфорд Битон и его сын Дональд. Однако вскоре парень подхватил инфекцию и умер в возрасте 21 года. В следующем году Уэлфорд объявил о банкротстве и съехал оттуда.

Самая страшная история случилась в 1956 году, когда в роскошный дом переехал врач Гарольд Перельсон со своей женой Лилиан и тремя детьми — Джуди, Джоэл и Дебби. Расстроенный огромными долгами Гарольд впал в депрессию, которая привела к тому, что утром 6 декабря 1959 года он убил молотком свою жену и пытался расправиться с детьми.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, то мистер Перельсон уже был мертв. По словам медиков, смерть наступила из-за передозировки таблетками пентобарбитала. Позже стало известно, что мужчина в течение недели лежал в психиатрической клинике, где принимал препараты для лечения шизофрении.

В последующие десятилетия поместье стало популярной локацией для блогеров и "охотников за привидениями". Сотни людей незаконно проникали внутрь дома и разбирали его на сувениры.

Поместье стало популярной локацией для блогеров и "охотников за привидениями" Фото: Realtor

После того как объект недвижимости выставили на продажу за 2,4 миллиона долларов, но в очередной раз не смогли продать, его сняли с торгов.

Напомним, ранее мы писали о 38-летнем Вадиме и его жене Татьяне Зайцевых, которые в 2020 году решили переехать из съемной квартиры в Черновцах в небольшой поселок Берегомет, что в 60 км от областного центра. Там супруги присмотрели для себя 100-летнюю усадьбу с тремя комнатами, которую решили реставрировать и немного усовершенствовать. Что из этого получилось, пара рассказала в эксклюзивном интервью изданию Фокус.

Кроме того, миллионеры, живущие на частном острове Grove Isle в Майами (США), пожаловались, что новый семиэтажный жилой дом высотой в 91 фут закрывает им роскошный вид на набережную и создает тень.