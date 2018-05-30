Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой украинских правоохранителей. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

По словам Грицака, Бабченко планировали убить российские спецслужбы, но убийство удалось предотвратить.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы", - сказал он.

Организатора "убийства" Бабченко задержали в Киеве несколько часов назад.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводятся ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания", - рассказал Грицак.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи.

В полиции рассматривали две версии убийства журналиста. Убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.