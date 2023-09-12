Уголовное дело против российского журналиста Бабченко: появился ответ СБУ

Представители спецслужб в комментарии журналистам не подтвердили наличие уголовного производства для россиянина. Он никак не прокомментировал опровержение.

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Информация о том, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против блогера и бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко не является достоверной. Об этом рассказали представители ведомства в комментарии изданию "Украинская правда" 12 сентября.

Пресс-служба СБУ опровергла информацию о якобы заведении уголовного производства против мужчины, поэтому все его слова в социальных сетях не соответствуют действительности.

"Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства по отношению к бывшему российскому журналисту и блогеру Аркадию Бабченко не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Уголовное производство против Аркадия Бабченко: что известно

12 сентября на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) блогер заявил о том, что СБУ открыла в отношении него уголовное производство и его ориентировка якобы уже находится у пограничников.

Аркадий Бабченко отметил, что после пересечения границы с Украиной ему бы никак не препятствовали, а потом лишь якобы задержали бы и отвезли в Лукьяновское СИЗО", которое находится в Киеве.

Никаких доказательств с его стороны предоставлено не было и единственный источник — его публикация в интернете. Он не знает, на каких основаниях могли открыть уголовное дело, однако предположил, что причиной могли стать его публичные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.

"Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты. До последнего не верил. Не хотел верить. Ну, не арестуют же они меня, в самом деле! Но, с*ка… Наивный дедушка", — написал бывший российский журналист.

В СБУ заявили, что уголовного дела в отношении российского журналиста не существует Фото: Twitter

Опровержение со стороны СБУ он никак не прокомментировал на момент публикации материала.

Журналист Аркадий Бабченко: что о нем известно

46-летний Аркадий Бабченко является российским оппозиционным журналистом, который длительное время критиковал режим Владимира Путина и осудил полномасштабную войну РФ против Украины.

Из-за начала репрессий и преследований журналистов на территории России переехал в 2017 году из Москвы в Прагу (столица Чехии, — ред.), а потом и вовсе некоторое время жил в Украине.

Со временем он уехал из Киева в одну из стран Европейского Союза, а с 2022 года временно проживает в Эстонии.

31 июля сообщалось, что в Таллинне российский оппозиционный журналист забросал яйцами посольство Российской Федерации на глазах у сотрудников правоохранительных органов.