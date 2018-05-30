Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов на территории Украины, - СБУ

Российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

Первым в череде таких убийств должно было стать устранение российского журналиста Аркадия Бабченко. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.

Кроме денег агент получил от спецслужб РФ и передал исполнителю через телефонный менеджер досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на него, жену, родителей и детей, а также номера их телефонов и банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и т.д.

Генпрокурор Юрий Луценко добавил, что исполнитель покушения пошел на сотрудничество с правоохранителями и стал частью "оперативной комбинации", для того чтобы зафиксировать вину организатора преступления.

Также российские спецслужбы поручили своему агенту провести нелегальную закупку оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организовать схроны на территории Киевской области.

Всего завербованный российскими спецслужбами агент должен был организовать убийства 30 человек на территории Украины.

"Еще одна деталь, про которую я могу сообщить. Всего организатор этого преступления говорил о необходимости устранения, вдумайтесь в цифру, 30 человек на территории Украины. Этот заказ (покушение на Бабченко, - ред.) был пробным", - заявил Грицак.

Фамилии лиц, на которых могли готовиться покушения, глава СБУ не назвал.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В марте 2012 года в России против него возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев.

С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.