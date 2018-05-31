"Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ

Ветеран АТО, которому предложили убить российского журналиста Аркадия Бабченко, якобы сразу после получения заказа обратился в СБУ. Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал журналист Родион Шовкошитный, который якобы является близким другом вероятного исполнителя покушения.

Он сообщил, что организатор покушения предложил экс-бойцу АТО совершить убийство Бабченко, манипулируя его патриотическими убеждениями. Однако, получив предложение и досье цели, мужчина сразу обратился в СБУ.

Силовики завели дело, и уже на получение аванса исполнитель пошел с записывающими устройствами. Инсценировка убийства журналиста Бабченко была необходима именно для того, чтобы задокументировать получение платы за "выполнение" заказа от организатора этого преступления.

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"В инсценировке убийства нет ничего удивительного и предосудительного. Это - нормальная практика, очень распространенная, и в Украине в том числе. Это - самый легкий способ схватить заказчика убийства: когда он дает аванс - его документируют. И когда происходит "убийство" исполнитель приходит и говорит "я все сделал, вот тебе фото, вот резонанс", и получает оставшуюся часть (денег). И его на этом "берут". Это уже доказанный факт ", - пояснил Шовкошитный.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.