На нерегулируемом пешеходном переходе в Киеве автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко в четверг, 31 мая, сбил велосипедиста. Его госпитализировали в критическом состоянии.



Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ НОВУС на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма – ред.), перелом ноги", - рассказал источник.





По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, у него перелом руки и ноги.



"Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.





Судя по фото, которые появились в соцсетях, в районе образовалась огромная пробка.



"Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. С него слетела обувь. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов", - сообщают в ДТП.kiev.ua.

В свою очередь, Администрация президента отрицает, что автомобиль из кортежа Петра Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.



Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации, предоставленном по запросу "Українських новин".



"Это неправда. Данный автомобиль не является частью кортежа Президента", - сказано в нем.

Отметим, 6 марта в центре Киева, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская, автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил пожилого мужчину.