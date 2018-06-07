Мир стремительно меняется. Новые технологии диктуют свои условия даже там, где веками устоявшиеся правила и консерватизм считались гарантом надежности и уверенности в завтрашнем дне. Не успели мы свыкнуться с бесконтактными платежными картами, что сильно напрягло банковскую систему и облегчило жизнь пользователям, как финансовый рынок стал все настойчивее говорить о новой виртуальной платежной системе, о криптовалютах, майнинге, биткоинах… Об этих новых для Украины реалиях финансового рынка мы пообщались с директором и соучредителем Amira Capital Дмитрием Буравлем, который в течение 6 лет профессионально занимается данной темой.

Честно говоря, в Украине довольно настороженное отношение к виртуальной валюте, она скорее ассоциируется с подростками, увлекающимися интернет-играми, нежели с людьми из деловых кругов.

Тот факт, что с октября прошлого года в Верховной Раде рассматриваются проекты Законов Украины о стимулировании криптовалют и их производных, об обороте криптовалют в Украине, дает основания даже самым большим скептикам поверить, что мы имеем дело с серьезным явлением на финансовом рынке. Еще 9 лет назад, когда Сатоши Никамото презентовал новую технологию Blockchain, на основе которой построена не менее инновационная платежная система, наиболее продвинутые и дальновидные игроки поняли необходимость пересмотра инфраструктуры финансовых услуг по всем миру.

А в чем же суть этой революционной технологии?

Нужно понимать, что в сети для надежной идентификации отправителя и получателя, а также для защиты данных, используется криптография. Blockchain — это, своего рода, "журнал регистрации", где записываются все транзакции. Что немаловажно: эти записи хранятся на множестве компьютеров, объединенных в одноранговую сеть, поэтому фальсификация записей практически исключается. Более того, поскольку все данные хранятся децентрализовано, потенциальным хакерам практически нереально осуществить успешную атаку.

Как повлияет на работу банковской системы легализация оборота криптовалют в Украине с технологией Blockchain, которая изменила представление мира о финансовом рынке?

Я не могу утверждать, что это в будущем уничтожит банковскую систему, но однозначного ее изменит раз и навсегда, ведь технологии о которых мы говорим имеют целью исключение посредника из сделки, а банк таким посредником и есть. По функции накопления, которую так же сейчас выполняют банки - современным пользователям не будет необходимости к ним обращаться для обслуживания собственного счета, ведь его сбережения, неважно какого размера, могут находиться как на биржевом счете, где они доступны 24/7, так и на "холодном хранилище". В целом, потенциальные применения технологии Blockchain разнообразны - это все финансовые институты, это логистика, торговля, сертификация прав, элементы государственного управления и так далее.

Вы уже много лет занимаетесь криптовалютами, и можно сказать, что благодаря этому, стали состоятельным человеком. Прогнозируется, что в обозримом будущем рынок криптовалют значительно оживится, потребуется большое количество специалистов, способных работать в новых реалиях. Есть ли в Украине достаточное количество специалистов, способных работать в новых реалиях?

"Для того, чтобы зарабатывать на рынке криптовалют, не обязательно обучаться всем тонкостям виртуального мира"

Согласно последним исследованиям, почти 82% всех пользователей криптовалютних бирж никогда не имели предыдущего опыта в инвестициях и торговых спекуляциях. Учитывая это, большинство их инвестиций базируются на эмоциях и слухах. Подавляющее количество пользователей не понимает этот рынок, и подвержена импульсивных действий, что приводит к значительным финансовым потерям.

Что касается специалистов в финансовых институциях, здесь все понятно — их будут целенаправленно обучать. А что делать обывателям, людям продвинутым, которые хотели бы двигаться, опережая время, при этом, не напрягаясь, зарабатывать на достойную жизнь?

Для того, чтобы зарабатывать на рынке криптовалют, не обязательно обучаться всем тонкостям виртуального мира. Достаточно понять основные принципы работы и инвестировать средства в технологии, воспользовавшись уже существующими инструментами. Собственно, фонд Amira Capital, который мы создали, таковым и является. Мы объединяем две тенденции - основную бизнес модель криптовалютного мира и очевидную тенденцию доминирования бизнесов с новыми технологическими возможностями. Ведь теперь, вместе с Blockchain индустрией, можно инвестировать в прорывные технологии на очень ранней стадии.

Миссия Amira Capital заключается в том, что бы обслуживать и защищать деньги клиентов, которые ищут возможности инвестирования в новые виды экономических взаимодействий, что невозможно в старых экономиках.

Общеизвестно, что инвестирование в такие проекты как Facebook, Amazon, Google, Apple, Uber было доступно лишь большому капиталу или группе привилегированных людей. По какому принципу ваш фонд привлекает инвесторов?

В течение последних 18 месяцев команда Amira Capital работала в формате family-office, обслуживая только собственные средства и активы родных и близких людей. Когда стало понятно, что наша экспертность прошла проверку временем и несколькими кризисами (например падение рынка криптовалюта 2017-2018), наши инструменты хеджирования и заработка стали открытыми для предложений, правда мы и дальше работаем в формате клубного фонда, с эксклюзивным доступом.

Предположим, к вам обращается человек, не ориентирующийся в мире криптовалют. Будете ли вы объяснять ему, как формируется инвестиционный портфель, какие криптовалюты наиболее востребованы?

"Вместе с Blockchain индустрией, можно инвестировать в прорывные технологии на очень ранней стадии"

Конечно. Amira Capital, действуя по принципу новой экономики с полностью прозрачным управлением, обеспечивает клиентов максимальной экспертизой и пониманием рынка.

Как Вы считаете, насколько быстро отечественный финансовый сектор адаптируется к новым реалиям?

Как уже отмечалось, полгода назад в Верховную Раду был внесен проект закона о криптовалютах. Однако одного желания мало, нужен профессиональный подход к разработке всей нормативной базы, включая подзаконные акты. Принятие одного ЗУ "О стимулировании криптовалют и их производных" не легализует деятельность, и тем более, не принесет прибыль государству. Необходимы правильно прописаные правила налогообложения. Мы знаем, что над этим работают законодатели, но если нет глубокого понимания "как это работает" достаточно сложно выписать правила игры. У нас в команде сильный финансисты, аналитики, специалисты по криптовалютам, мы готовы оказать помощь нашим парламентариям консультациями относительно оборота криптовалют, поэтому открыты к сотрудничеству!

https://amira.capital