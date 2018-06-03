На Днепропетровщине изнасиловали и убили семиклассницу

В совершении преступления правоохранители подозревают парня на год старше убитой

В Днепропетровской области в лесопосадке обнаружили труп ученицы 7 класса местной школы со следами изнасилования. Об этом сообщил в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

О пропаже девочки 2005 года рождения стало известно вчера. Последний раз ее видели в местном клубе.

"Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девочка, вероятно, была изнасилована", - написал Аброськин.

В совершении преступления правоохранители подозревают парня на год старше убитой.

Ранее в Киеве группа молодых людей сначала избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", после чего при попытке украсть товар из супермаркета подралась с охранниками.