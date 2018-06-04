Судьба Антикоррупционного суда решится в четверг, - Парубий

Голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде, вероятно, состоится в Верховной Раде в четверг, 7 июня. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.

"На этой неделе мы должны завершить рассмотрение закона о Высшем антикоррупционном суде. Очевидно, решение будет приниматься в четверг и до тех пор, нам важно осознать значение этого решения и для Верховной Рады и для Украины", - заявил Парубий.

Спикер добавил, что он и глава Кабмина Владимир Гройсман сделают все возможное, чтобы "решение в четверг было принято в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

"Решение, которое будет соответствовать ожиданиям людей на справедливый суд, наказание коррупционеров", - резюмировал Парубий.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении. С конца мая парламент рассматривает поправки к законопроекту для принятия его во втором чтении.