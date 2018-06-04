Под Киевом обстреляли авто криминального авторитета, погиб водитель

Ночью 4 июня в селе Гореничи под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover.
За рулем находился 23-летний Максим Ковтуненко, он погиб на месте от полученных ранений.
Как сообщает УП со ссылкой на свои источники, автомобиль принадлежит вице-президенту столичной Федерации бокса Александру Лищенко (известному как криминальный авторитет "Лича").
Якобы Александру Лищенко во время атаки удалось выбежать из авто и спрятаться в лесопосадке.
По информации ряда СМИ Александр Лищенко владеет Троещинским и Лукьяновским рынками.
Как сообщили в полиции Киевской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.
Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.
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Напомним, в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба. Пострадали два человека. Отмечается, что конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил.