В Чернигове прозвучал взрыв в многоэтажке: есть погибший (фото, видео)

По данным правоохранителей, неизвестный предмет ворвался в подвале многоэтажного дома. Криминалисты собрали осколки и отправили их на экспертизу.

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В подвале многоэтажного дома в Чернигове прогремел взрыв, в результате чего погиб местный житель. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По данным следствия, сообщение о взрыве поступило в полицию около 13-и часов дня, после чего по месту выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По прибытию правоохранители обнаружили труп мужчины в подвале — им оказался местный житель 1963 года.

Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: ГУНП в Черниговской области

Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте работают специалисты. Осколки отправили на экспертизу.

Отметим, что в полиции пока не сообщали, что именно взорвалось в черниговской многоэтажке.

Напомним, 1 января сообщалось, что в Чернигове четверо мужчин запустили фейерверки во время воздушной тревоги, чем напугали жителей. Их задержали полицейские.

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