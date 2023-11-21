Убытки до 40 млн: воинская часть на Черниговщине с нарушениями закупила генераторы

Установлено, что должностные лица части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, и таким образом меняли условия договора. Поэтому они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

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Минобороны Украины провело аудит в одной из воинских частей в Черниговской области. Выявлено нарушений на почти 39 миллионов гривен. Чере это открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что служба внутреннего аудита Минобороны вместе с правоохранителями проверили воинскую часть и выявили нарушения, которые привели к убыткам государству на сумму 38,8 млн грн.

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Самое масштабное из них — безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов. Это повлекло государству убытки на сумму 37,1 миллионов гривен.

Установлено, что должностные лица части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, и таким образом меняли условия договора. Поэтому они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Отмечается, что закупленные генераторы находились на складах в течение зимы 2022-2023 годов, а не поставлялись военным, когда они им были крайне необходимы. Доля выданных генераторов для пользования не превысила 15% от закупленных.

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен.

В МО говорят, что должностные лица части препятствовали проведению аудита.

"Относительно нарушений должностных лиц — в частности командира воинской части — которые привели к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы", — сообщили в Минобороны.

Напомним, что СБУ раскрыла схему по завышению коммунальных тарифов на Луганщине. Чиновники и коммерческая компания заставили переплачивать школы, больницы и другие социально важные учреждения, считает следствие.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд арестовал сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Гладковского-младшего обвиняют в хищении 13 миллионов гривен и дальнейшем отмывании средств.