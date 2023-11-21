Збитки до 40 млн: військова частина на Чернігівщині з порушеннями закупила генератори

Встановлено, що посадовці частини укладали додаткові угоди з постачальниками, і таким чином змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

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Міноборони України провело аудит в одній із військових частин в Чергігівській області. Виявлено порушень на майже 39 мільйонів гривень. Чере це відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що служба внутрішнього аудиту Міноборони разом з правоохоронцями перевірили військову частину і виявили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

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Наймасштабніше з них – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів. Це спричинило державі збитків на суму 37,1 мільйонів гривень.

Встановлено, що посадовці частини укладали додаткові угоди з постачальниками, і таким чином змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

Зазначається, що закуплені генератори перебували на складах впродовж зими 2022-2023 років, а не постачалися військовим, коли вони їм були конче необхідні. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень.

В МО кажуть, що посадовці частини перешкоджали проведення аудиту.

"Щодо порушень посадових осіб — зокрема командира військової частини — що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів", — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, що СБУ розкрила схему щодо завищення комунальних тарифів на Луганщині. Чиновники і комерційна компанія змусили переплачувати школи, лікарні та інші соціально важливі установи, вважає слідство.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд заарештував сина ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Гладковського-молодшого звинувачують у розкраданні 13 мільйонів гривень і подальшому відмиванні коштів.