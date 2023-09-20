Глава Государственной аудиторской службы Украины попала в базу "Миротворец"

На платформе Аллу Басалаеву обвиняют в "осознанных действиях, направленных на снижение обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения".

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Глава Государственной службы по аудиту Алла Басалаева, которая ранее работала советницей бывшего руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, была добавлена в базу "Миротворец". Соответствующая запись размещена на сайте.

На портале "Миротворец" о Басалаевой пишут: "Осознанные действия, направленные на снижение обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения".

На данный момент Министерство обороны ведет судебное разбирательство с Государственной службой по аудиту (ГАСУ) из-за выводов, которые указывают, что вся прибыль, полученная от поставщиков Министерства обороны, считается "убытком для государства".

Алла Басалаева попала в базу "Миротворец"

Что известно про Аллу Басалаеву

В 2021 году Алла Басалаева занимала позицию советницы председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Она стала руководителем Государственной службы по аудиту (ГАСУ) 4 ноября 2022 года, сменяя на этой должности Геннадия Плиса.

Ранее Алла Басалаева была членом Центральной избирательной комиссии, куда она попала в 2018 году через квоту от партии "Возрождение". Согласно данным СМИ, на эту должность ее предложил близкий союзник Андрея Портнова — Валерий Писаренко.

С 2008 по 2012 год Алла Басалаева занимала позицию заведующего отделом представительства интересов Комиссии в судах юридического управления Секретариата ЦИК. В 2012 году она была назначена судьей Дарницкого суда указом Виктора Януковича.

Напомним, что лидер Северной Кореи, недавно посетивший российского диктатора Владимира Путина, попал в базу Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины за публичное обеспечение российской военной агрессии против Украины.