Дроны против дронов. Беларусь готовится сбивать БПЛА комплексом "Миротворец"

Конструкторы уверяют, что переделали реактивные беспилотники-мишени в ударные аппараты.

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В Минске на выставке MILEX–2023 белорусские инженеры представили комплекс "Миротворец", призванный бороться с беспилотниками. Подробности проекта сообщило российское издание "Военное дело".

Что известно о комплексе "Миротворец"

Комплекс "Миротворец" совместно разработали в Беларуси два оборонных предприятия: "КБ "Беспилотные вертолеты" и "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". Он состоит из машины 9А33-2Б, наземной станции управления U-GCS, пусковой установки "КР120", управляемых зенитных ракет 9М33М3, а также "ударных" беспилотников "Беркут" и средств связи. Все это предназначено для поражения вражеских дронов на малых и средних высотах, а также в условиях радиоэлектронной борьбы.

На выставку MILEX–2023 разработчики привезли беспилотники, которые, по задумке, должны противостоять БПЛА противника. Судя по фотографиям, это "Беркут", сделанный белорусским конструкторским бюро "Инделла". Согласно статье в "Википедии", этот роботизированный летательный аппарат создан в качестве воздушной мишени, чтобы имитировать атаки дозвуковых самолетов и крылатых ракет, с его помощью в Беларуси часто испытывали ракетные комплексы. Однако нет никакой информации, что их можно применять для нанесения ударов.

"Беркут" имеет корпус из композитных материалов с два турбореактивных двигателя, а также парашют для посадки. Операторы могут управлять БПЛА с помощью наземных систем, меняя полетное задание на ходу.

Дрон Беркут Фото: Военное обозрение

Характеристики беспилотника "Беркут":

длина – 2,38 м;

диаметр винта – 2,82 м;

максимальная масса – 34 кг;

тип двигателя – 1 ТРД;

тяга – 1 х 0.23 кН;

максимальная скорость – 360 км/ч;

крейсерская скорость – 150 км/ч;

продолжительность полета – 30 мин.;

радиус действия – 80 км;

максимальная высота – 3 км.

Ранее писали, что ВСУ получат комплексы DTS-2458 для охоты на дроны и операторов РФ. Технология позволяет определять место запуска беспилотников с точностью до нескольких метров, анализируя радиочастоты.