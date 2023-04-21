"Оккупантов станет меньше": ВСУ получат технику для охоты на дроны и их операторов (видео)

Системы DTS-2458 выявляют беспилотники в момент запуска и устанавливают их местоположение с точностью до 5 м.

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Вооруженные силу Украины получат три комплекса DTS-2458, которые позволяют выслеживать российских операторов дронов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По словам Петра Порошенко, комплекс стоимостью около 2 млн гривен в виде невысокой антенны с точностью до нескольких метров определяет координаты, откуда противник запускает свои БПЛА. Судя по надписи на корпусе — это станция DTS-2458 от эстонской компании Rantelon. Нардеп подчеркнул, что вместе с волонтерской организацией "Справа громад" купил оборудование прямо у производителя, получив скидку.

"Это фантастика, о которой сегодня мечтают наши военные", — отметил Порошенко. — "В ближайшее время мы отдадим эти приборы в использование вооруженных сил на передок. Именно тогда количество уничтоженных пилотов дронов и сожженных позиций врага станет больше, а россиян на нашей земле (и не только) — меньше".

Система DTS-2458 в реальном времени анализирует радиочастоты беспилотников (2,4 и 5,8 ГГц), определяет типы и модели, которые есть базе данных (ее можно дополнять). Комплекс состоит из антенны слежения, интерфейса радио и программного обеспечения для анализа. Детектор улавливает электромагнитное излучение на расстоянии около 10 км, как только вражеский дрон включается, поэтому ВСУ смогут засечь российские группы еще до взлета с точностью около 5 метров, дополнительно DTS-2458 предупреждает о приближении БПЛА. Несколько комплексов можно объединить в одну сеть для более точного выявления дронов и пультов.

"Если коротко, то это комплекс детектирования (поиска) направления нахождения оператора российских дронов, то есть "Мавик" и прочее, что подпадает под ТТХ оборудование. Именно оператор обнаруживает комплекс, а не клюет на ложную наживку прошитого дрона. А лучи трех комплексов (именно поэтому и покупали три), при пересечении дают место нахождения этого умника. Далее как говорится, в дело вступают специалисты ландшафтного дизайна", — объяснил в Facebook украинский военный Алексей Петров с позывным "Кот".

Ранее эксперт с псевдонимом Сергей Флэш рассказал, какие дроны украинцы могут подавлять средствами РЭБ. Если российские БПЛА поддаются "глушению", то иранские Shahed нужно сбивать только физически.