"Окупантів стане менше": ЗСУ отримають техніку для полювання на дрони та операторів (відео)

Системи DTS-2458 виявляють безпілотники в момент запуску та встановлюють їхнє розташування з точністю до 5 м.

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Збройні сили України отримають три комплекси DTS-2458, які дозволяють відстежувати російських операторів дронів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

За словами Петра Порошенка, комплекс вартістю близько 2 млн. гривень у вигляді невисокої антени з точністю до декількох метрів визначає координати, звідки противник запускає свої БПЛА. Судячи з напису на корпусі, це станція DTS-2458 від естонської компанії Rantelon. Нардеп підкреслив, що разом із волонтерською організацією "Справа громад" купив обладнання прямо у виробника, отримавши знижку.

"Це фантастика, про яку сьогодні мріють наші військові", — зазначив Порошенко. — "Найближчим часом ми віддамо ці прилади у використання збройних сил на передок. Саме тоді кількість знищених пілотів дронів та спалених позицій ворога побільшає, а росіян на нашій землі (і не тільки) — менше".

Система DTS-2458 у реальному часі аналізує радіочастоти безпілотників (2,4 та 5,8 ГГц), визначає типи та моделі, які є базою даних (її можна доповнювати). Комплекс складається з антени стеження, інтерфейсу радіо та програмного забезпечення для аналізу. Детектор вловлює електромагнітне випромінювання на відстані близько 10 км, як тільки ворожий дрон вмикається, тому ЗСУ зможуть засікти російські групи ще до зльоту з точністю близько 5 метрів, додатково DTS-2458 попереджає про наближення БПЛА. Декілька комплексів можна об'єднати в одну мережу для більш точного виявлення дронів та пультів.

"Якщо коротко, то це комплекс детектування (пошуку) напряму знаходження оператора російських дронів, тобто "Мавік" та інше, що підпадає під ТТХ обладнання. Саме оператор виявляє комплекс, а не клює на хибну наживку прошитого дрону. А промені трьох комплексів (саме тому і купували три), при перетині дають місце знаходження цього розумника. Далі як кажуть, у справу вступають фахівці ландшафтного дизайну", — пояснив у Facebook український військовий Олексій Петров із позивним "Кіт".

Раніше експерт із псевдонімом Сергій Флеш розповів, які дрони українці можуть придушувати коштами РЕБ. Якщо російські БПЛА піддаються "глушенню", то іранські Shahed треба збивати лише фізично.