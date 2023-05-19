Дрони проти дронів. Білорусь готується збивати БПЛА комплексом "Миротворець"

Конструктори запевняють, що переробили реактивні безпілотники-мішені на ударні апарати.

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У Мінську на виставці MILEX-2023 білоруські інженери презентували комплекс "Миротворець", покликаний боротися з безпілотниками. Подробиці проекту повідомило російське видання "Военное дело".

Що відомо про комплекс "Миротворець"

Комплекс "Миротворець" спільно розробили в Білорусі два оборонні підприємства: "КБ "Безпілотні вертольоти" та "2566 завод з ремонту радіоелектронного озброєння". Він складається з машини 9А33-2Б, наземної станції управління U-GCS, пускової установки "КР120", керованих зенітних ракет 9М33М3, а також "ударних" безпілотників "Беркут" і засобів зв'язку, призначене для ураження ворожих дронів на малих і середніх висотах, а також в умовах радіоелектронної боротьби.

На виставку MILEX-2023 розробники привезли безпілотники, які за задумом повинні протистояти БПЛА противника. Судячи з фотографій, це "Беркут", зроблений білоруським конструкторським бюро "Інделла". Згідно зі статтею в "Вікіпедії", цей роботизований літальний апарат створений як повітряна мішень, щоб імітувати атаки дозвукових літаків і крилатих ракет, з його допомогою в Білорусі часто випробовували ракетні комплекси. Однак немає жодної інформації, що їх можна застосовувати для завдання ударів.

"Беркут" має корпус з композитних матеріалів з двома турбореактивними двигунами, а також парашут для посадки. Оператори можуть управляти БПЛА за допомогою наземних систем, змінюючи польотне завдання на ходу.

Дрон Беркут Фото: Военное обозрение

Характеристики безпілотника "Беркут":

довжина – 2,38 м;

діаметр гвинта – 2,82 м;

максимальна маса – 34 кг;

тип двигуна — 1 ТРД;

тяга — 1 х 0.23 кН;

максимальна швидкість – 360 км/год;

крейсерська швидкість – 150 км/год;

тривалість польоту – 30 хв;

радіус дії – 80 км;

максимальна висота – 3 км.

Раніше писали, що ЗСУ отримають комплекси DTS-2458 для полювання на дрони та операторів РФ. Технологія дозволяє визначити місце запуску безпілотників з точністю до декількох метрів, аналізуючи радіочастоти.