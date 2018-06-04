Полиграф подтвердил, что Савченко готовила переворот, - СБУ

План захвата власти она якобы обсуждала с Рубаном и главарями боевиков "ДНР"

Проверка народного депутата Надежды Савченко с помощью полиграфа показала, что она действительно готовила вооруженный государственный переворот. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов предоставлено категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

Также проверка на полиграфе подтвердила, что Савченко обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в его подготовке, в частности подыскивала и перевозила оружие. Разработанный план переворота Савченко обсуждала с Владимиром Рубаном, Александром Захарченко (главарь террористов "ДНР") и Александром Тимофеевым ("министр доходов и сборов ДНР"). Савченко якобы обсуждала с сообщниками планы убийства руководства страны, в том числе лично распределяла роли в покушениях.

Полиграф также показал, что Савченко готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Одновременно эксперты не получили позитивных ответов на вопросы: хотела ли Савченко изменить власть в Украине конституционным способом и считает ли она деятельность президента, народных депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабмина, руководителей политических партий преступной.

Отмечается, что в связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла поставить Савченко все вопросы.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.